O governo grego anunciou nesta segunda-feira a suspensão do campeonato de futebol, depois de no domingo o presidente do PAOK Salónica, Ivan Savvidis, ter invadido o relvado com uma arma, durante um jogo entre contra o AEK de Atenas. "Decidimos suspender o campeonato", afirmou o secretário de Estado do Desporto, Giorgos Vasiliadis, depois de uma reunião de emergência, acrescentando que a competição só será retomada "assim que esteja em vigor um novo quadro, acordado com todos".

Giorgos Vasiliadis explicou que o governo está em contacto com a UEFA, que ainda não se pronunciou sobre o assunto. No domingo, o presidente do PAOK Salónica, Ivan Savvidis, entrou em campo armado, já em tempo de descontos, depois de o árbitro ter anulado um golo que garantia o triunfo do PAOK e colocava a equipa na liderança da liga grega.

A polícia já emitiu um mandato de captura para Savvidis e contra os quatro guarda-costas que o acompanhavam. Segundo a polícia, Savvidis é procurado por violação de lei desportiva e não por ter entrado em campo armado, uma vez que possui licença de uso e porte de arma.

Savvidis é um magnata de dupla nacionalidade grega e russa e dono do PAOK. Serviu no exército soviético antes de entrar no mercado de trabalho na indústria tabaqueira. Na década de 90, na altura das privatizações das empresass estatais da ex-URSS, começou a sua ascensão no mundo empresarial, até se tornar o proprietário da maior empresa russa de tabaco. Foi presidente do FC Rostov, da Rússia, e em 2012 comprou o PAOK.

