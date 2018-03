No encerramento da 30.ª jornada da Premier League, o Manchester City alcançou a 26.ª vitória e manteve a vantagem folgada de 16 pontos sobre o segundo classificado, o vizinho United.

PUB

No terreno do Stoke City, penúltimo da tabela, os “citizens” marcaram cedo, por David Silva (10’), e repetiram a dose aos 50’, novamente por intermédio do criativo espanhol, fixando o 0-2 final.

A oito jornadas do final do campeonato, a equipa orientada por Pep Guardiola está agora a três triunfos de distância do título nacional - ou até menos, se a formação comandada por José Mourinho entretanto escorregar na competição.

PUB

PUB