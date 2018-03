Tiger Woods criou a oportunidade no último buraco, mas ficou um shot curto de forçar o play-off com Paul Casey, que venceu o Vaslpar Championship para a sua segunda vitória no PGA Tour, no percurso Copperhead do Innisbrook Resort, em Palm Harbor, Florida.

Woods procurava a sua primeira vitória em 1680 dias. Em vez disso, foi Casey que venceu no PGA Tour pela primeira vez em 3.262 dias, graças a uma volta final de 65 (-6) que igualou a melhor marca do torneio. O único triunfo do inglês no circuito americano tinha sido no Houston Open de 2009, mas não nos podemos esquecer dos seus 13 títulos no European Tour.

Woods – cuja última vitória fora alcançada no Bridgestone Invitational de 2013 – marcou 70 (-1) para ficar empatado em segundo com Patrick Reed. É a sua melhor classificação desde o regresso à competição após um ano de ausência durante o qual recuperou da sua quarta intervenção cirúrgica nas costas.

“Continuo a ficar um pouco melhor e um pouco mais certeiro”, disse Woods depois de ter terminado com um total de 275, 9 abaixo do par. “Hoje não estava tão afinado como gostaria que tivesse acontecido, mas tive uma boa chance de ganhar o torneio. Um par de putts aqui e ali e a história poderia ter sido outra.”

Iniciou a última volta empatado no segundo lugar com Justin Rose e Brandt Snedeker, a uma pancada do líder Corey Conners, e quando faltavam dois buracos para o fim estava a duas pancadas do líder na cluhouse, que era Paul Casey, mas no green do 17 meteu um putt para birdie de 12 metros, para gáudio dos espectadores. Depois, no 18, a sua tentativa de birdie, a 11 metros, deixou a bola a 11 polegadas da “caneca”.

Sergio Garcia foi quarto com 276 (-8) e Rory Sabbatini e Justin Rose partilharam o quinto posto uma pancada atrás. Quanto ao canadiano Corey Conners, fechou com um 77 que o relegou para os 16.º.

Paul Casey subiu de 18.º para 12.º no ranking mundial, e Tiger Woods de 388.º para 149.º. Este último compete já a partir de quinta-feira no Arnold Palmer Invitational, também na Florida, um torneio que venceu oito vezes, incluindo na sua última participação em 2013.

