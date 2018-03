No episódio XXII, o podcast Planisférico abre-se ao maior mercado do mundo e vai ser quase só sobre futebol chinês. Começou a liga chinesa, que tem três treinadores portugueses – Vítor Pereira, Paulo Sousa e Paulo Bento – e um campeão europeu – José Fonte, mas que já teve outros, de Jaime Pacheco a Joaquim Ferraz.

Temos também um convidado silencioso chamado Diego Forlán, que anda por Hong Kong, e, depois de três semanas fora, fazemos um resumo do que mais importante se passou no futebol internacional. Liga dos Campeões? Errado. A nova vida do Mangualde treinado por Mangualde, as novas metáforas de Carlos Carvalhal e as novidades no recatapultamento (palavra que aparece como errada no corrector ortográfico) da carreira de Freddy Adu.

Ah! Também cantamos.

