O músico brasileiro Caetano Veloso vai dar dois concertos, num espectáculo inédito na companhia dos seus três filhos, em Portugal. Ofertório vai passar pelos coliseus do Porto e de Lisboa em pleno Verão, nos dias 30 de Julho e 1 de Agosto.

O espectáculo Ofertório estreia-se em Portugal e conta com a participação musical de Moreno, Zeca e Tom. “Apresentaremos algumas dessas coisas que cresceram em nós, de nós. E canções minhas escolhidas por eles. O Leãozinho, que os filhos de tanta gente pedem, os meus não deixaram de pedir. E coisas como Reconvexo têm de estar ali confirmando a linhagem. Há clássicos de Moreno e canções novas de todos (inclusive minhas). Nas primeiras conversas, imaginámos chamar um pequeno grupo de músicos para enriquecerem os arranjos. Mas, ensaiando, decidimos ficar só os quatro no palco. O som será mais para o acústico e muito singelo. Eu sou o único que só toca violão. Os outros podem se revezar em alguns instrumentos", explica Caetano Veloso no comunicado da organização que anunciou esta segunda-feira a realização dos espectáculos.

"É um show familiar, nascido da minha vontade de ser feliz. Ter filhos foi a coisa mais importante da minha vida adulta.” O espectáculo partilha o nome com um dos temas dos anos 90 de Caetano Veloso – Ofertório, de 1997, foi composto para uma homenagem à mãe do músico. Este ano, as canções do alinhamento serão registadas para CD e DVD.

De acordo com a promotora do concerto, a Livecom, os bilhetes já estarão à venda e têm preços entre os 20 e os 90 euros em Lisboa (1 de Agosto) e os 25 e os 75 euros no Porto (30 de Julho). Esta será uma das várias paragens da digressão de Ofertório, estreado no Rio de Janeiro, em Outubro, e que passará pela Europa no Verão de 2018.

