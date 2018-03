O conde Hubert James Marcel Taffin de Givenchy, o aristocrata francês que fundou a casa Givenchy em 1952, morreu sábado, aos 91 anos, durante o sono. A morte só se soube nesta segunda-feira, quando a família o anunciou em comunicado, informou a AFP.

"É com grande tristeza que Philippe Venet informa sobre a morte do Sr. Hubert Taffin de Givenchy, seu companheiro e amigo. O senhor Givenchy morreu durante o sono no sábado, 10 de Março de 2018. Os seus sobrinhos, sobrinhas e seus filhos compartilham o seu sofrimento", diz o comunicado da família, citado pela revista Madame.

Givenchy ficou conhecido por desenhar para a actriz Audrey Hepburn, quer a roupa do dia-a-dia, como o guarda-roupa de filmes como Breakfast at Tiffany's, também foi na actriz que o costureiro se inspirou para fazer o seu primeiro perfume L’Interdit. O designer vestia outras estrelas quer do mundo do cinema, quer da alta sociedade como Jackie Kennedy.

