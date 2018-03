Treze pessoas ficaram desalojadas na sequência da queda do revestimento de uma empena — parede lateral — de um edifício de seis andares, nas Caldas da Rainha, que deixou, neste domingo, o prédio em risco de colapso estrutural, informou a Protecção Civil.

"Após a queda do revestimento, a câmara determinou a evacuação" do edifício, "por não estarem preenchidas as condições de segurança", disse à agência Lusa Gui Caldas, técnico responsável pela Protecção Civil na autarquia das Caldas da Rainha.

O incidente, na rua Vitorino Fróis, "potenciado pelo mau tempo", num imóvel com falta de obras de conservação e restauro, foi detectado às 12h40 por um popular que deu o alerta.

A avaliação dos técnicos da Protecção Civil chamados ao local apontou para a "existência de risco de colapso estrutural" do edifício de seis andares, entre os quais uma cave elevada e rés-do-chão, com utilização comercial, e quatro andares de habitação.

"Foi determinada a evacuação dos moradores do lado direito do prédio", quatro famílias, num total de "13 pessoas, quatro das quais crianças", que vão ser realojadas pela autarquia numa residencial da cidade.

O serviço de veterinária da autarquia está também a "acautelar uma solução para os animais, dois cães, dois gatos e alguns periquitos", explicou Gui Caldas.

A queda do revestimento foi causada "pelo facto de não terem sido feitas obras de conservação e restauro no edifício", da responsabilidade do condomínio e, segundo o mesmo responsável, "potenciada pelo mau tempo, embora essa não tenha sido a causa determinante".

No local estiveram, para além dos técnicos da Protecção Civil, elementos da PSP e dos bombeiros das Caldas da Rainha.

