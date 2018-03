Uma fuga de gás provocou dois feridos graves e a evacuação de um prédio em Monte Abraão, no concelho de Sintra, informou à agência Lusa o presidente da União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão, Pedro Brás. Os dois feridos graves foram transportados para o Santa Maria. Também há registo de três feridos ligeiros, que foram encaminhados para o Hospital Amadora-Sintra.

O alarme foi dado "a meio da tarde", quando se detectou uma "fuga de gás no hall de entrada" do prédio, entretanto evacuado. Para o local foram deslocados elementos da PSP, bombeiros e INEM, segundo a mesma fonte.

Pelas 18h30, Pedro Brás explicava à Lusa que decorre uma avaliação da situação, com a Protecção Civil, para determinar o possível regresso dos moradores ao edifício. "Há uma grande articulação" entre as diferentes entidades, garantiu o presidente da junta. É "previsível" que aconteça ainda este domingo.

Segundo informação disponibilizada no site da Protecção Civil, às 18h48, a ocorrência já estava em resolução e contavam-se 26 operacionais no local, com 12 viaturas. De acordo com a mesma fonte, o alerta terá sido dado às 16h53.

