Pedro Dias

Terminou mais um episódio da novela Pedro Dias, que ainda vai durar largos meses, como é habitual, com os conhecidos recursos e contra recursos dos advogados de defesa bem representados pela buliçosa jurista Mónica Quintela, sedenta de protagonismo. Curioso é o réu alegar, e ser aceite, ter dores nas costas e a viagem ser longa para estar presente na leitura da sentença, pobre coitado. Assim ficou sentado assistindo calmamente ao julgamento, não ficando sujeito a possíveis insultos. É justo.

O assassino, uma vez que já não é presumível, declarou não ter meios para pagar as indemnizações decretadas aos familiares das vitimas. Seria interessante saber-se se os causídicos que o defendem trabalham pro bono. Rui Rio diz querer a revisão constitucional para a reforma da Justiça “a sério”. Há aspectos a modificar com urgência, como as saídas precárias ou a liberdade condicional que faz com que a maioria ou totalidade dos presos condenados a penas pesadas não as cumpram na totalidade, Um indivíduo deste calibre tem de cumprir a pena total numa prisão com campo para cultivar, trabalhando no duro, com bom ou mau tempo.

Carlos Leal, Lisboa

A Cor do Horto Gráfico outra vez…

Contra o Acordo Ortográfico de 1990 (AO-90), prossegue o PÚBLICO a sua campanha com a publicação em 20/2/2018 dos argumentos de Bagão Félix nada inovadores. Pelo contrário, insurge-se sobretudo contra a eliminação das consoantes mudas, recorrendo até a argumentos deslocados como, por exemplo, “fato” que nós pronunciamos e portanto redigimos “facto”; ou “corruto” que pronunciamos, logo, escrevemos “corrupto”; ou “suntuosos” que dizemos e grafamos “sumptuosos”; ou “espetador” que continuo a dizer e a escrever “espectador”; e mesmo “interrutor” que digo e grafo “interruptor”.

A nossa Língua é riquíssima em palavras homónimas, homógrafas e homófonas, o que não impede que nos façamos entender mesmo com sucessivas atualizações ortográficas. Vejamos exemplos vulgares: “O arroto que deste não é deste mundo; eu não arroto assim.” ou “O bar da sede do partido não tem cerveja e eu cheio de sede.” ou “Comes como um bruto; eu não como como tu…”.

A natureza humana resiste às mudanças nas suas rotinas, mas a Humanidade evoluiu com a sua adequação às novidades. Também critico o AO-90 mas por não ter simplificado mais, corrigindo os absurdos da ortografia como são o uso de vários carateres para o mesmo som: e, i, o, u, g, j, q, c, ç, s, x, z: ou a mesma grafia para pronúncias diferentes: “quente-frequente”; erguido-arguido”.

Os detratores do AO-90 defendem-se com a etimologia sagrada – o latim. Então vamos ser coerentes e eliminemos todos os acentos, pronunciemos todas as vogais abertas, troquemos o “j” pelo “i” e o “u” pelo “v” e, sobretudo senhores jornalistas, não escrevam nem pronunciem “mídia”, mas “media”!

M. Gaspar Martins, Porto

