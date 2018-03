As tropas do Presidente sírio Bashar al-Assad e os grupos rebeldes travam intensos combates em Ghouta oriental. O avanço das forças de Damasco isolaram a oposição armada, agora dividida em três bolsas neste enclave nos arredores da capital do país.

A televisão estatal síria transmitiu neste domingo imagens da frente de guerra, na cidade de Mudeira. Viram-se, segundo o relato da agênca Reuters, nuvens de fumo negro e os edifícios esventrados ou derrubados. Ouvia-se o barulho dos disparos e dos bombardeamentos da artilharia pesada e dos helicópteros de combate.

Mais de mil civis morreram na ofensiva que Assad começou há três semanas contra Ghouta, o último reduto dos vários grupos que visam derrubar o governo de Damasco.

As tropas do Presidente sírio já conquistaram Mesraba e preparam-se para capturar Mudeira, o que deixa as duas maiores cidades da região, Douma e Harasta, totalmente isoladas.

A Rússia, país aliado de Assad, anunciou na semana passada estar disponível para garantir a retirada dos rebeldes. Estes, porém, responderam que vão resistir e continuar a combater. No sábado à noite, um dos grupos, o Exército Livre da Síria, emitiu um comunicado a dizer que não aceita a rendição ou uma retirada negociada.

