Pelo menos 16 pessoas morreram no sábado, numa igreja no Ruanda, depois de o edifício ter sido atingido por um raio que fulminou 14 pessoas com morte imediata. Há também dezenas de feridos, segundo informações da AFP citadas pela BBC. Duas pessoas viriam a morrer mais tarde, não resistindo aos graves ferimentos. Pelo menos 140 foram transportadas para hospitais e centros de saúde da região de Nyaruguru, no Sul do país, numa região montanhosa próxima da fronteira com o Burundi.

Tudo aconteceu no sábado, por volta do meio-dia, relata aquela cadeia de televisão britânica, na cidade de Gihemvu, durante um serviço religioso que decorria numa igreja dos Adventistas do Sétimo Dia. O autarca local disse à AFP que a esmagadora maioria dos feridos está livre de perigo e que há apenas três pessoas em estado crítico, "mas a melhorar".

Na véspera, sexta-feira, outro raio matou uma pessoa quando atingiu um grupo de 18 estudantes na mesma localidade. Três deles estão hospitalizados e os restantes já foram para casa.

Há menos de duas semanas, diz a BBC, foram mandadas encerrar 714 igrejas na região de Kigali, por não cumprirem normas de construção e poluição sonora. Entre as falhas detectadas, segundo o site PanorActu, estava a ausência de um pára-raios. A mesma publicação ruandesa explica que algumas destas igrejas funcionam em tendas.

