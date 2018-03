Um padre da Igreja Anglicana foi proibido por um tribunal religioso de exercer as suas funções durante dois anos por ter abusado espiritualmente de um adolescente. Este é o primeiro julgamento de um caso de abuso espiritual no Tribunal da Igreja Anglicana.

PUB

Tim David, vigário da Igreja de Cristo, em Abingdon-on-Thames, cidade do condado de Oxfordshire, foi “proibido de exercer as ordens santas” pelo tribunal religioso anglicano. A decisão foi conhecida este domingo. O pároco estava suspenso desde Julho de 2017 e em Janeiro de 2018 foi considerado culpado de “abuso de poder e autoridade espiritual sobre uma pessoa com idade entre os 15 e os 16 anos”, escreve o diário britânico Guardian.

No final do período de dois anos, se o padre quiser voltar à paróquia de Abingdon-on-Thames, vai ter que se sujeitar a uma avaliação formal de risco, de acordo com a decisão da diocese de Oxford.

PUB

Davis, 50 anos, foi considerado culpado por privar um rapaz de 15 anos da sua liberdade de escolha. De acordo com o tribunal religioso, o pároco teria abusado da sua autoridade religiosa para controlar o adolescente “pelo uso de admoestação, das escrituras, da oração e da profecia”, interferindo nas suas relações amorosas. Com a desculpa de se tratar de um processo de mentoria, o padre mudou-se para a casa do jovem, garantindo que rezava e estudava a Bíblia, no seu quarto, durante duas horas. Davis também acompanhava o adolescente noutros momentos familiares, nomeadamente durante as férias.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O rapaz — que não é identificado — admitiu ao tribunal que a mentoria religiosa de Davis o consumia, mas não se sentia capaz de o desafiar. Contou ainda ao tribunal que o padre ficava zangado se demorasse muito tempo a atender o telefone ou a responder a mensagens.

A mãe, apesar de reconhecer o abuso, também afirmou que não se sentia com poder para desafiar o padre porque trabalhava na Igreja e Davis era seu superior hierárquico. Da mesma forma, olhava para a mentoria como uma expressão da “vontade de Deus” que não queria contrariar. Davis disse ao tribunal que não estava consciente do “efeito que aparentemente tinha”, cita o diário britânico.

Numa decisão pioneira, a diocese determinou que o padre estava numa posição privilegiada de confiança, da qual abusou. As directrizes do clero reconhecem o poder que os padres podem exercer sobre outros, mas dizem que não deve ser usado para manipular ou denegrir. Em comunicado, a diocese escreve que “as conclusões do tribunal são instrutivas para quem ainda duvida que exista abuso espiritual” e louva a família do rapaz pela “coragem ao longo do processo”.

PUB