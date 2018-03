Um avião privado turco, que fazia a rota entre Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, e Istambul, na Turquia, despenhou-se neste domingo provocando 11 mortos. O aparelho caiu numa zona montanhosa no sudoeste do Irão, segundo um porta-voz da Organização de Aviação Civil Iraniana citado pela Reuters.

Os oito passageiros e os três membros da tripulação que seguiam no aparelho morreram na sequência do acidente, confirmou um porta-voz dos serviços de emergência, citado pela AP.

No Twitter, o presidente do Crescente Vermelho turco, Kerem Kinik, escreveu que pelo menos um dos passageiros pertencia à família do empresário turco Huseyin Basaran. De acordo com os media turcos citados pela Reuters, a filha de Basaran estaria de regresso à Turquia com sete amigas, vindas de uma festa no Dubai.

“Confirmamos que um jacto privado iraniano desapareceu do radar enquanto passava pelo nosso espaço aéreo e se despenhou em Shahr-e Kord”, disse Reza Jafarzadeh, porta-voz da Organização de Aviação Civil Iraniana, às televisões estatais iranianas.

"O avião está em chamas. Assim que o piloto pediu autorização para baixar de altitude, o avião desapareceu do radar", disse o mesmo porta-voz, citado pela agência noticiosa Tasnim.

Shahr-e Kord fica a 400 quilómetros de Teerão, capital iraniana.

