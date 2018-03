O corpo de Gabriel Cruz, um menino de oito anos que estava desaparecido desde o final de Fevereiro, na zona de Almería, no Sul de Espanha, foi encontrado este domingo. A companheira do pai de Gabriel foi detida pela Guarda Civil enquanto transportava o cadáver no porta-bagagens do carro, informou o Ministério do Interior espanhol.

“Esta manhã, a Guarda Civil mandou parar a companheira do pai de Gabriel enquanto ela transportava o cadáver do rapaz no porta-bagagens do carro”, lê-se no comunicado. A suspeita terá negado o envolvimento dizendo que “não foi ela” que cometeu o crime e que foi “buscar o carro de manhã”, de acordo com um vídeo gravado no momento da detenção citado pelo El País. Segundo fontes próximas da investigação, citadas pelo mesmo jornal, Quezada teria retirado o corpo de um poço, por medo de que viessem a encontrá-lo, e estaria a transportá-lo para outro local. A Guarda Civil acredita que Quezada agiu sozinha.

A namorada do pai de Gabriel era a principal suspeita dos investigadores espanhóis. Foi Quezada que descobriu a única pista da investigação, uma camisola interior branca, que disse ter encontrado num dos seus passeios num monte em Vícar, a quatro quilómetros do local do desaparecimento. A zona onde foi encontrada a camisola já tinha sido revistada assim que se deu o alerta de desaparecimento e voltou a sê-lo depois de encontrada a pista. Não se encontraram mais provas, mas a madrasta de Gabriel passou a ser vigiada pela polícia espanhola.

O corpo de Gabriel está agora no Instituto de Medicina Legal de Almería, onde vai ser autopsiado e analisado. O ministro do Interior, Juan Ignacio Zoído, ouvido pela imprensa espanhola, lembrou que a investigação continua e pediu que se respeitasse o “trabalho minucioso” da Guarda Civil. Zoído informou também que já falou com a mãe de Gabriel, a quem transmitiu a sua “profunda dor e comoção” pela perda.

Em Níjar (município onde aconteceu o crime), Almería e Vícar (localidades próximas) declararam-se três dias de luto pela morte da criança.

Rajoy pronunciou-se sobre o caso no Twitter. O presidente do Governo escreveu, num tweet que assinou com as suas iniciais, que partilhava “com todos os espanhóis a dor da perda de Gabriel”.

Gabriel Cruz foi visto pela última vez a 27 de Fevereiro a sair da casa da sua avó paterna. Dirigia-se à casa de uns familiares para brincar, na aldeia de Las Hortichuelas, em Níjar. O alerta do desaparecimento tornou-se viral na Internet e mais de 4000 pessoas (entre polícia e voluntários) quiseram envolver-se nas buscas.

