Marcelo Rebelo de Sousa passou o domingo em Oliveira do Hospital. O Presidente da República aproveitou a Feira do Queijo para regressar a esta cidade do distrito de Coimbra, fustigada pelos incêndios de Outubro de 2017. Acompanhado pelo presidente da câmara, José Carlos Alexandrino, almoçou com as vítimas da tragédia que se abateu no ano passado sobre a população deste concelho, assim como com alguns voluntários e entidades que se destacaram pelo seu papel de auxílio e solidariedade no meio da crise dos fogos.

Marcelo não escapou às provas de queijos, ao pão, ao vinho, às selfies, aos beijinhos. E não se coibiu de ser o porta-voz dos oliveirenses, quando pediu ao Governo que liberte mais apoios financeiros para a região. O Presidente reconhece que o executivo de António Costa “tem feito muito”, mas “sente-se que ainda falta um bocado, que pode fazer a diferença na vida de muita gente”. “Vamos ver se é possível esse bocado”, disse. Depois? Depois foi tempo de plantar uma árvore em Ervedal da Beira, junto às instalações do clube motard – o que também dá uma boa fotografia.