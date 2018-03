Assunção Cristas encerrou o 27.º Congresso do CDS-PP com uma promessa: afirmar-se como alternativa ao governo das "esquerdas encostadas" de António Costa. “Queremos ser a primeira escolha. Como já disse há dois anos: com ambição, responsabilidade e realismo, vamos trabalhar para sermos a primeira escolha dos portugueses", afirmou a líder do partido de centro-direita.

Ao segundo dia de Congresso votou-se para a Comissão Política Nacional do CDS-PP: a lista de Assunção Cristas conseguiu uma maioria de 51 lugares em 70, perdendo três lugares face ao último congresso. De Lamego sai ainda a equipa que vai ser responsável pela elaboração do programa eleitoral. O grupo de nove pessoas é coordenado pelo vice-presidente Adolfo Mesquita Nunes.

O encerramento contou com a presença de uma comitiva do PSD, liderada por Rui Rio.