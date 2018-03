Irina Rodrigues foi a melhor portuguesa no segundo e último dia da Taça da Europa de Lançamentos, que se disputou em Leiria, ao conseguir a medalha de prata no disco, com 60,39 metros.

A atleta confirmou assim, mais uma vez, os mínimos para os Campeonatos da Europa de Berlim, só sendo batida em três centímetros pela alemã Nadine Muller, habitual finalista em grandes competições e já por duas vezes medalhada em Mundiais.

Liliana Cá esteve menos bem do que se esperava e foi nona, com 54,01m.

No disco feminino de sub-23, Ophelie de Oliveira terminou em 11.ª, com 45,03m.

No sector masculino, Luís Almeida ficou em 19.º no dardo de seniores, com 64,73m, enquanto nos sub-23 Leandro Ramos fez bem melhor, com um oitavo lugar e 68,80m - ainda assim, a quase cinco metros do seu recorde pessoal, que lhe dá a liderança lusa da época.

