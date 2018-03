O Marítimo respondeu à goleada sofrida na jornada passada, no Estádio da Luz, com uma vitória clara sobre o V. Setúbal. Na 26.ª jornada da Liga, os madeirenses ganharam com autoridade (4-2) e juntaram-se a Boavista e Desp. Chaves (que só joga na segunda-feira) na luta pelo sexto lugar da tabela.

Daniel Ramos deixou de fora alguns habituais titulares (como o guarda-redes Charles e o médio Fábio Pacheco) e ganhou a aposta. Logo aos 8', Joel inaugurou o marcador, antes de Ricardo Valente deixar a marca na partida. O avançado português marcou aos 31' e em cima do intervalo e os anfitriões recolheram aos balneários com uma vantagem folgada.

Aos 63', Patrick - lateral direito que passou pelo Marítimo - reduziu para o V. Setúbal, mas a resposta dos insulares não tardou. Rodrigo Pinho (que seria substituído minutos depois) repôs a diferença de três golos no marcador, aos 70', e sentenciou o encontro.

Aos 90', Edinho ainda voltou a marcar para os visitantes, de grande penalidade, e aos 90+3' os sadinos poderiam até ter reduzido a derrota à expressão mínima, mas o árbitro considerou que João Teixeira emendou a bola, sobre a linha de golo, com a mão.

