O judoca português Jorge Fonseca conquistou neste domingo a medalha de prata na categoria de -100 kg do Grande Prémio de Agadir, em Marrocos, após perder a final com o russo Kirill Denisov.

Jorge Fonseca, oitavo do ranking mundial, foi derrotado por ippon num combate em que foi evidente a superioridade do experiente Denisov, quinto da hierarquia e frequentador habitual dos pódios de Europeus e Mundiais, com dois títulos continentais conquistados em 2013 e 2015.

Até à final, Jorge Fonseca derrotou o romeno Daniel Matei, por acumulação de penalizações, e o alemão Daniel Herbst e o suíço Patrick Moser, ambos por ippon.

Em -90 kg, João Martinho e Tiago Rodrigues foram eliminados com derrotas nos seus primeiros combates, tal como Yahima Ramirez na categoria feminina de -78 kg.

No balanço da competição, a selecção portuguesa presente no torneio conquistou duas medalhas de prata, por Jorge Fonseca e Catarina Costa (-48 kg), e duas de bronze, por Anri Egutidze (-81 kg) e Gonçalo Mansinho (-60 kg).

