Teatro

Motus sem fronteiras

"Uma trip teatral escandalosa". É assim que a companhia Motus resume o espectáculo MDLSX. Questões de género e androginia dão tema à acção. Yeah Yeah Yeahs, Vampire Weekend, Talking Heads, REM e The Smiths fornecem a banda sonora. Autores como Judith Butler, Donna Haraway ou Paul B. Preciado fazem parte das referências. Imagens projectadas ajudam a preencher os espaços em branco da história contada, algures entre a ficção e o registo autobiográfico da intérprete, Silvia Calderoni. Enrico Casagrande e Daniela Nicolò tratam da encenação desta performance que o grupo italiano descreve ainda como "um hino lisérgico e solitário à liberdade de transformação (...), para além das fronteiras de corpo, cor de pele, órgãos sexuais (...), que tende a extravasar todas as categorias – todas, até artísticas".

LISBOA Culturgest

Dias 17 e 18 de Março, respectivamente às 21h30 e às 17h.

Bilhetes a 15€

Foto Maria João DR

Música

Muda tudo a meio da noite

Agora Muda Tudo. A proclamação corresponde ao nome de um projecto que juntou o grupo de câmara Ensemble Darcos à cantora Maria João, em torno de versos escritos para a voz dela por José Luís Peixoto, sobre música de Nuno Côrte-Real. É com este concerto que abre – dia 16 de Março, às 21h30 – o 36.º Festival Música em Leiria. A iniciativa do Orfeão de Leiria, com direcção artística de António Vassalo Lourenço, tem por hábito apostar na diversidade. À música de nomes como Vasco Negreiros (que estreia Ketevan Cantata), Sérgio Carolino (com o projecto Furum Fum Fum e seus Chorinhos com Sotaque Português) ou Ute Lemper (a grande intérprete do cabaré berlinense) junta este ano a dança de Olga Roriz, que apresentará em antestreia A Meio da Noite.

LEIRIA Teatro José Lúcio da Silva e outros locais

De 16 de Março a 20 de Abril.

Grátis a 15€

Foto DR

Teatro

Juventude em maioria

Gonçalo Amorim e o Teatro Experimental do Porto fecham a sua Trilogia da Juventude. Depois de terem viajado à insubmissão dos anos 1950 com O Grande Tratado de Encenação e ao turbilhão revolucionário dos 70 com A Tecedeira Que Lia Zola, saltam para os 90 com Maioria Absoluta. O cenário é um Portugal sob um segundo Governo cavaquista; o foco, a inquietude da geração a que chamaram rasca.

PORTO Teatro Municipal Campo Alegre

De 14 a 24 de Março. Quarta a sexta, às 21h30; sábado, às 19h; domingo, às 17h.

Bilhetes a 7,50€

Foto DR

Arte

Do núcleo de Reis

A Fundação EDP dá a ver o acervo que adquiriu ao artista plástico e coleccionador Pedro Cabrita Reis em 2015, composta por um total de 388 obras. Anunciada como a maior exposição alguma vez realizada a partir desse espólio, Germinal reúne 60 obras, em diversos suportes, de mais de 30 artistas. Entre eles estão Joana Vasconcelos, João Louro, Carlos Bunga, João Pedro Vale, Vasco Araújo, Nuno Cera, Rui Toscano e Noé Sendas. Com curadoria de Pedro Gadanho e Ana Anacleto, é a primeira das seis exposições programadas pela Galeria Municipal do Porto para este ano.

PORTO Galeria Municipal

De 16 de Março a 20 de Maio. Terça a sábado, das 10h às 18h; domingo, das 14h às 18h.

Grátis

Foto Paulo Pimenta

Conferência

Festivais em fórum

Os contactos, as motivações, a gestão, os números, as tendências, a segurança e, claro, a música. Tudo o que tem a ver com a ciência de um festival torna a dar que falar no Talkfest - International Music Festivals Forum. Conferências, seminários e apresentações ficam por conta, nesta sétima edição, de quase 80 oradores, entre promotores, agentes, artistas, jornalistas, fotógrafos, patrocinadores, autarquias e investigadores, e com reforço da comitiva internacional. A conversa é complementada por documentários, uma feira de emprego, uma exposição fotográfica sobre o Poder dos Festivais e, pela terceira vez, a atribuição dos Iberian Festival Awards.

LISBOA Fórum Lisboa, Museu das Comunicações e Topo Chiado

Dias 15 (Iberian Music Awards) e 16 de Março (conferências).

Bilhetes de 10€ a 40€

