Adelino Gomes, jornalista que esteve na fundação do jornal, lembra-se da primeira vez que viu Jorge Almeida Fernandes: de pé, em cima de uma mesa no bar da Associação Académica da Faculdade de Direito, a falar - a dar o seu ponto de vista. Em 2001, nascia no PÚBLICO uma rúbrica com o mesmo nome — um espaço que viria a dar a conhecer análises sobre assuntos internacionais, e uma forma de olhar — e perceber — o mundo, assinada actualmente por um dos jornalistas mais antigos na redacção, o mesmo Jorge Almeida Fernandes. Dezassete anos depois, a convite do jornal, o jornalista recolheu várias dezenas de artigos, entre mais de 700, para dar origem a uma obra que "é quase sempre uma análise fria, uma disciplina de interpretação racional e objectiva que esconde e submete a paixão política, ou a paixão pela política, à ética da responsabilidade", assim se lê no prefácio, escrito por Carlos Gaspar. Ponto de Vista é um livro que ajuda a perceber as mudanças no mundo, que, muitas vezes, acabam por não chegar.