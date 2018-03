Hoje não trago um tema simples nem agradável, mas espero tenha um final feliz. Um assunto que me parece estar a passar à margem da agenda mediática e que faz com que ninguém veja o elefante no meio da sala.

Temos um grave problema em curso, e é de segurança. Os guardas prisionais estão a ferro e fogo sob a pressão do seu diretor-geral, que acusam de não respeitar os seus direitos. E, ao que parece, com toda a legitimidade.

Em causa estão os novos horários de trabalho por turnos de oito horas, que obrigam os guardas a fazerem de forma permanente três horas extraordinárias. Ora, as horas extraordinárias visam suprir necessidades pontuais, às quais o sistema prisional ou outro deve responder com a disponibilidade dos recursos humanos. No entanto, o que se passa, de forma comprovada, é a tentativa da Direção-Geral da Reinserção e dos Serviços Prisionais querer mascarar/transformar uma necessidade permanente em uma necessidade pontual, arrastando o corpo da guarda prisional para uma situação de caos, não só profissional como também pessoal e familiar.

Não pode a direção-geral esquecer que o seu corpo de segurança, aquele que mantém o sistema prisional a funcionar, é composto de homens e mulheres, cidadãos e cidadãs de plenos direitos humanos, sociais e laborais e não números. São pessoas que ingressaram nos quadros da administração pública nos pressupostos e critérios legais que as obrigavam a cumprir um horário, um turno e várias escalas. São pessoas que, em grande número, vivem a centenas de quilómetros de distância do local de trabalho. São pessoas que tudo têm dado ao sistema, mesmo com todas as fragilidades e falta de recursos. São pessoas que, neste momento e por capricho ou birra institucional, se vêm impossibilitadas sequer de ir a casa ver e estar com as suas famílias.

Parece mentira mas é mesmo assim, contra tudo e contra todos, em total desrespeito pelos direitos dos que todos os dias garantem a segurança das nossas prisões, no fundo é todo um sistema que corre o risco de colapso.

A agravar esta situação, os horários estão desajustados do contingente existente, com os sindicatos a indicar que serão necessários mais de 1000 novos efetivos para colmatar as falhas que o novo horário provoca.

Este braço-de-ferro tem um nome, tem responsáveis. A direção-geral que operou uma mudança de escalas e de turnos contra a vontade dos seus homens, prejudicando-os e prejudicando o sistema, abriu uma guerra sem quartel.

A situação arrasta-se sem fim à vista enquanto todo o sistema entra em convulsão, num desrespeito absoluto pelo corpo da guarda prisional, e sem consciência da pressão psicológica que pende sobre estes homens e mulheres que são a garantia do funcionamento do sistema de segurança das prisões, muitas vezes sem quaisquer condições de trabalho.

Esta alteração grosseira e insultuosa do horário de trabalho, em desrespeito ao próprio código do trabalho e aos princípios básicos da conciliação familiar, provoca situações tão graves com as novas escalas impostas, que chega a haver casos em que os elementos pura e simplesmente trabalham cinco dias e não vão sequer a casa ver as famílias. É um completo desrespeito pelo necessário descanso numa profissão de desgaste rápido, de alto risco e de grandes pressões psicológicas.

E como numa guerra tem de haver vencidos e vencedores, e à falta de luz no fundo do túnel, ao invés de se encontrarem soluções que visem salvaguardar o sistema prisional e dar dignidade ao corpo da guarda, instauram-se procedimentos disciplinares àqueles que não concordam com as ilegalidades impostas pelo próprio sistema.

Chega a ser ridículo e absurdo que o sistema que existe para colocar em reclusão os membros da sociedade que atentam contra os seus valores e direitos seja o mesmo que está a tentar manter agrilhoados os que garantem o seu funcionamento, quase como se também estes estivessem a pagar alguma divida à sociedade.

O sistema prisional não pode aprisionar os guardas, atentando contra quem o mantém seguro.

Não podemos continuar a fazer de conta que não vemos o elefante no meio da sala, é preciso uma solução urgente, não contra os guardas prisionais, mas com eles.

Os guardas prisionais já vivem as suas vidas laborais em reclusão, não precisam de ser aprisionados pelo sistema.

