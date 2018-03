A equipa da Polícia Marítima portuguesa resgatou na madrugada deste sábado 71 migrantes que se encontravam em dois botes sobrelotados no Mar Egeu, no âmbito da missão Poseidon, sob a égide da agência europeia FRONTEX.

Segundo um comunicado da Polícia Marítima (PM) portuguesa, a primeira acção iniciou-se cerca das 00h20, quando a equipa da Viatura de Vigilância Costeira (VVC) da PM, através do radar, detectou uma embarcação do tipo bote que se dirigia à costa da ilha de Lesbos, tendo rapidamente informado a equipa que se encontrava em patrulha no mar.

PUB

"A PM deslocou-se de imediato para o local, onde após várias advertências de paragem, procedeu à intercepção e abordagem do bote, tendo constatado que se tratava de uma pequena embarcação que transportava 34 migrantes, que referiram ser de nacionalidade síria e afegã", precisa a mesma nota.

PUB

Segundo a PM, face ao risco, por a embarcação se encontrar sobrelotada, o grupo constituído por nove crianças, nove mulheres (duas grávidas) e 16 homens, foi transferido para a embarcação da polícia e, posteriormente, transportado para o porto Skala Skamineas, onde desembarcou em segurança.

Após o resgate, a embarcação da PM portuguesa recebeu um novo pedido de auxílio do navio da guarda costeira grega para colaborar, junto ao cabo Karokas, na recolha, transporte e transbordo para o porto de Skala Skamineas de outros 37 migrantes que haviam sido interceptados por aquela unidade.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Nestas duas operações, a Polícia Marítima desembarcou em segurança no porto de Skala Skamineas um total de 71 migrantes, terminando a sua missão pelas 5h10.

Integrada na operação Poseidon, a PM portuguesa já detectou e retirou a salvo das águas do Mar Egeu mais de quatro mil migrantes de diferentes nacionalidades que, neste fluxo migratório "irregular e arriscado" por via marítima, tentam entrar na Europa numa travessia entre a Costa da Turquia e da Grécia.

Esta equipa da PM portuguesa presta apoio à guarda-costeira grega, com o objectivo de controlar e vigiar as fronteiras marítimas gregas e externas da União Europeia, no combate ao crime transfronteiriço.

PUB