A Tendência Esperança em Movimento (TEM), corrente interna do CDS, vai apresentar uma lista ao Conselho Nacional, ao Conselho de Jurisdição, e ao Conselho Nacional de Fiscalização, confirmou ao PÚBLICO Abel Matos Santos, o porta-voz da TEM.

PUB

A lista ao Conselho Nacional será liderada pelo próprio Abel Matos Santos, mas ainda não está fechado se integrará nomes do grupo do ex-deputado Raul Almeida.

A lista ao Conselho de Jurisdição Nacional – que deverá ser a única para além da proposta da direcção – será liderada por Pedro Melo, jurista e actual membro daquele órgão. Já para o Conselho de Nacional de Fiscalização, que fiscaliza as contas do partido, a TEM propõe o gestor Rui Gonçalves.

PUB

A TEM admitiu a possibilidade fazer lista conjunta com a lista ao anterior congresso liderada por Filipe Lobo d' Ávila, que entretanto anunciou que sairia do Parlamento, mas até agora ainda não houve acordo. Outro militante do CDS, Pedro Borges de Lemos, também assegurou que irá apresentar lista ao Conselho Nacional, o que eleva para três o número de listas, tendo em conta também a da direcção.

O cabeça de lista da direcção de Cristas ao Conselho Nacional proposto pela direcção deverá ser António Lobo Xavier, mantendo-se assim no lugar.

PUB