8 de Março, Dia da Mulher

No que respeita à teoria tão em voga ('andaço' quasi-global) da igualdade de género, parece-me que só o facto de se assinalar um "Dia da Mulher" pouco abona a favor das intenções soi-disant igualitárias...

Para contrabalançar o cepticismo subjacente à frase anterior, gostaria de partilhar uma frase notável com que me deparei há tempos, da escritora francesa Delphine de Girardin (1804-1855) : "Pelo grau de liberdade de que gozam as mulheres se mede, rigorosamente, em cada país, em cada século, o grau de civilização que os homens atingiram".

Apenas acrescentarei que é a esse grau de liberdade que gostaríamos de ver chegar a globalização!

Teresa Silva-Gayo, Lisboa

Os direitos das mulheres face ao dos homens

Os direitos são iguais, a Lei fundamental de 1976 é claríssima, e desde então as Mulheres saíram justamente das "trevas", em que durante séculos os hábitos e tradições masculinas as mantiveram.

Este Governo, em vez de trabalhar e eventualmente legislar sobre o cumprimento da Lei, e prevenir e penalizar as discriminações que ainda possam atingir as mulheres, em listas de candidatos políticos, em eleições para órgãos de direcção de empresas privadas ou do Estado ou até na contratação de empresas, vai reforçar o regime das quotas obrigatórias.

Parece-me profundamente errado, que se venham a preterir homens capazes e mais competentes, só para cumprir uma quota atrabiliariamente inventada. Vejam só, algum homem ou organização dos direitos destes, veio contestar que no ensino, público e privado, de escolas básicas e secundárias, e até nas Universidades, a esmagadora maioria dos docentes sejam do sexo feminino? Então aqui seria de impor uma quota de homens? Claro que não! Se os homens não foram escolhidos é porque não o mereceram, pelas classificações ou curriculum vitae. Ou porque não se interessaram tanto como as mulheres.

Agora se como acontecia nos anos 80 do século passado, por exemplo, nos concursos de docentes da Escola Naval as mulheres docentes eram sempre classificadas depois dos homens, porque se entendia que ficaria mal à instituição mulheres darem aulas a cadetes homens, essa atitude machista e ignorante deve ser travada e punida. É isso que o Estado deve e pode fazer, nada mais! Impor quotas é um sistema injusto e imoral, que só pode justificar a incompetência e impunidade com que as leis da igualdade ainda não são observadas.

Manuel Martins, Cascais

