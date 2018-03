As forças do governo sírio cercaram a maior cidade do enclave de Ghouta oriental, num prelúdio para um possível assalto final por terra que pode agravar ainda mais a grave crise humanitária.

PUB

As forças leais a Bashar al-Assad separaram a cidade de Douma do resto de Ghouta oriental, de acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, um dia depois que um comboio humanitário da Cruz Vermelha, Crescente Vermelho e da ONU terem chegado à cidade com alimentos para milhares de civis em necessidade.

O Observatório diz que tanto Douma quanto a pequena cidade vizinha de Harasta foram cercadas e isoladas. Houve combates no terreno e as tropas do regime de Damasco, tudo indica, estão a ganhar terreno, estando a ser apoiadas por ataques aéreos da aviação síria e russa.

PUB

Há civis a tentar fugir ao avanço das tropas, diz o Observatório, citado pela BBC e Reuters.

Mais de mil pessoas foram mortas nas últimas duas semanas de violência em Ghouta oriental, nos arredores da capital. Assad agrumenta que as tropas rebeldes lançam dali ataques que atingem Damasco.

Turquia avança em Afrin

Noutra frente da guerra síria, as forças turcas chegaram aos arredores de Afrin, depois de semanas de campanha contra as milícias curdas no Noroeste da Síria.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, a Turquia e os grupos sírios aliados estão a avançar apoiadas em intensos bombardeamentos.

Ancara lançou a ofensiva em Afrin, que fica junto à fronteira turca, em Janeiro, para derrotar a milícia curda do YPG, que considera uma extensão do grupo PKK que há três décadas combate o governo turco. O governo turco receia a criação de um estado curdo junto à sua fronteira que se propague para dentro do seu território.

PUB