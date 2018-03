Um homem armado fez três reféns na sexta-feira na maior residência para militares veteranos da Califórnia (Costa Oeste dos EUA), durante uma festa de despedida de um dos funcionários e segundo fontes oficiais todos acabaram por morrer.

PUB

O ataque com reféns aconteceu em Yountville, a seis quilómetros do turístico Vale de Napa e 90 quilómetros a norte de São Fracisco, quando um homem armado entrou nas instalações por volta das 10h30 locais (18h30 em Portugal continental), fazendo reféns três responsáveis daquela residência, segundo relata o diário San Francisco Chronicle: a directora executiva do programa de assistência a veteranos, uma terapeuta e uma psiquiatra.

Na sequência do incidente, a Patrulha Rodoviária da Califórnia confirmou a morte do atacante e das três mulheres, que tinham sido feitas reféns. A polícia não reveliu a identidade do homem armado, mas testemunhas citadas pelo mesmo jornal californiano indicaram que se trata de Albert Wong, de 36 anos, um ex-militar que estava em tratamento por sofrer de stress pós-traumático e que teria deixado o programa e a residência "há alguns dias", por razões que não foram esclarecidas.

PUB

Um oficial da polícia da Califórnia, Chris Childs, explicou que o grupo já estava morto quando as autoridades entraram na residência militar, cerca de sete horas depois do início do ataque.

PUB