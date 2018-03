Naquele momento, descendo umas escadas de pedra que não sabia onde me levavam e sentindo-me grato pela monumentalidade que Plasencia me proporcionava, recebi um sorriso bonito e espontâneo de uma senhora. Um sorriso que logo retribuí para não ficar em dívida para toda a minha vida.

PUB

Era um sorriso dócil que, não sei bem por que razão, me fez lembrar a minha avó materna, ao lado de quem tantas vezes me deitara e vendo, do outro lado do Douro, as luzes de Mesão Frio tremeluzindo através da moldura da janela.

Ela preparava-me o jantar — mas o jantar só estava pronto poucos minutos depois de eu chegar, vindo de autocarro, de casa dos meus pais, numa sexta-feira, mal as aulas terminavam.

PUB

Não sei se ela o fazia propositadamente mas quero acreditar que sim. A minha avó queria conceder-me tempo, não muito porque a meia escuridão do crepúsculo já se anunciava, para eu trepar a uma velha cerejeira da quinta e colher algumas das cerejas que conseguia alcançar, sem prestar qualquer atenção ao Marão, às vinhas que iam subindo e descendo nas margens do Douro, ao rio que já perdera a sua tonalidade dourada.

Percebia agora, percorrendo já a serpente de alcatrão que deixava Plasencia para trás, que se tratava de uma feliz associação entre sorrisos que me transportavam, em tempos diferentes, para uma das mais doces memórias da minha infância, tão vívida e tão preenchida de cerejeiras, de cerejeiras em flor, de cerejas.

Foto Sousa Ribeiro

Valle del Jerte — como soava bonito.

São milhões de flores de cerejeira, as colinas vestidas de branco, como outras tantas noivas a caminho de um altar, o esplendor da natureza decorando o Norte da província de Cáceres, desde o Valle del Jerte até à comarca de La Vera, pelo meio de aldeias e vilas encantadoras, numa existência que a vida já quase não contempla, toda uma riqueza paisagística que envolve o viandante numa profunda calma.

São onze os municípios que formam o Valle del Jerte, suspensos no tempo, com as suas gentes vivendo sem pressas, quase adormecidas, como alguém que nada mais espera do que ver, a partir de meados de Março e durante os primeiros dias de Abril, todo este território, situado apenas a duas horas de carro de Madrid ou a pouco mais de 80 quilómetros de Cáceres, cobrir-se como um manto branco — é assim o feliz Valle del Jerte.

O aroma é especial.

A floração manifesta-se primeiro nas zonas mais quentes do vale em forma de V e, rapidamente, estende-se às zonas mais altas e frias, numa altura em que nas primeiras já não há rasto de flor, a não ser no solo.

Jerte é também o nome de um rio, cuja toponímia tem, alegadamente, origem na palavra árabe xerete, uma alusão à pureza das suas águas. Dele falam, igualmente, todos os que o designam como o Valle de Plasencia ou mesmo apenas o valle, como é mais conhecido entre a população de Cáceres.

De uma forma ou de outra, com esta ou com aquela designação, o Valle del Jerte destaca-se em toda a província pelo clima de que desfruta ao longo do ano, beneficiando da sua situação geográfica nas vertentes das serras de Guadarrama e Gredos, que, como pais protectores, servem de barreira natural aos ventos gelados castelhanos — na verdade, o vale goza de um microclima que fecha todas as portas aos rigores do Inverno.

Foto Nacho Doce/Reuters

O espectáculo de cor está agora diante dos meus olhos. Há quem fale de um milhão de cerejeiras.

As aldeias do vale

É difícil desprender o olhar.

O Valle del Jerte esconde segredos, aprisiona o olhar e os sentidos. Uma vez ou outra, apetece-me escutar o borbulhar da corrente das águas que correm ao meu lado. Mas delas não sai nem um murmúrio, um queixume, correm silenciosas como alguém que apenas procura exprimir um sinal de tristeza pela falta de chuva que teima em não cair sobre o vale feliz.

Faço um pequeno desvio quando já se anuncia outra localidade. Não é um desvio espontâneo. Estava previsto. E, mesmo com pouca água, não deixo de me seduzir pela Garganta de los Infiernos, uma reserva natural criada em 1994 e um dos lugares mais apetecíveis de toda a província de Cáceres. Por estes lados, não é o tamanho, a extensão, que cativa o viajante. Na verdade, não são mais do que 6800 hectares. O que realmente agarra o turista, como se percebe ao fim de umas horas, é a diferença de altitude, a facilidade de chegar a pouco mais de 600 metros, a cota mais baixa, e a surpresa de alcançar, com tempo, os 2342 metros, onde está situado o pico de Angostura.

Este desnível, tão pronunciado, desvenda diferenças e produz uma ampla variedade em termos de fauna e de flora. Sem pressas, num tempo ou noutro, o viandante pode deparar-se, durante o seu trajecto solitário, com aves de rapina, abutres, águias-reais, açores e falcões, num cenário belo onde não faltam a cabra-montês e o javali, enquanto nos rios, nas partes mais frias e oxigenadas, abundam as trutas.

A errância, que pode começar num dos três centros de interpretação (neste caso em Jerte, mas há outros dois, um em Tornavacas e outro em Cabezuela del Valle), enfeitiça e essa sensação, de quietude, de silêncio, tão tranquila e tão apaziguadora para o espírito, exacerba-se à medida que os meus passos rompem caminho, ao longo de um trilho bordejado de carvalhos e castanheiros, até desaguarem em Los Pilones, onde a erosão se encarregou de formar depressões circulares que são vulgarmente designadas por marmitas gigantes. A magia prolonga-se quando, uma vez cruzada a ponte do sacristão, se chega a um refúgio onde se pode passar a noite e a vontade de regressar ganha dimensão quando se percebe que alguns dos trilhos circulares nos levam à Garganta del Collado de las Yeguas e à Puente Nuevo, até Tornavacas ou de volta a Jerte.

Jerte não é apenas o nome de um vale. Ou de um rio. É também de uma vila com pouco mais de 1300 habitantes, considerada a capital desse vale por onde corre esse rio que é o escultor do território e onde o mau humor do clima quase nunca se faz sentir, privilegiando a presença de hortas, de prados e o crescimento de árvores de fruto.

Mas a história de Jerte nem sempre foi pacífica. A pacata vila foi arrasada pelas tropas francesas durante a Guerra da Independência, uma derrota que não a impede de mostrar, nos dias de hoje, uma arquitectura tradicional popular que se revela nas suas casas elegantes, com as suas traves e as suas varandas de madeira, o barro e a pedra de cantaria, tão visíveis na sua pitoresca Plaza Mayor, com as suas colunas que funcionam como portas de acesso para saborear os prazeres gastronómicos e alguns dos melhores vinhos da região.

Foto Sousa Ribeiro

É o que eu me decido a fazer ao início da tarde, uma tarde com pequenas nuvens, como carneiros passeando-se por um céu azul e sonhador, não sem antes passear pelo bairro de los Bueyes, com as suas casas brasonadas, as únicas que sobreviveram ao saque perpetrado, em 1809, pelas tropas francesas comandadas pelo general Soult — Jerte esteve a arder durante uma semana.

Varanda para o Jerte

O Valle del Jerte está quase a despedir-se de mim, a cortina não tarda a esconder o palco onde esta peça, exclusivamente branca, se foi desenrolando, este cenário tão fértil, tão harmonioso, de uma beleza singular, este presente que é oferecido de forma gratuita a todos os que amam a natureza. O dia avança, determinado, milhares de flores de cerejeira foram derrubadas, são partículas de uma vida incipiente que se entregam ao abandono da paisagem, o sol ainda brilha, agora menos, as sombras estendem-se, um manto de sombras tranquilas que veste um outro manto que a cada dia se torna menos branco.

Tornavacas. Também soa bonito. Próximo da povoação nasce o rio Jerte. É este o meu último refúgio no vale. A serra aguarda-me.

Para quem vem do norte, o que não é o meu caso, Tornavacas, a quase 1300 metros de altitude acima do nível das águas do mar, é a porta de entrada no Valle del Jerte. Era por aqui que passavam, num tempo que parece estar tão distante, os grandes rebanhos provenientes da meseta castelhana.

Sento-me por uns instantes numa esplanada, envolvido pelo olhar melancólico de Tornavacas. Não corre um fio de vento. Se prestar mais atenção à panorâmica, se deixar de pensar nas duas cerejeiras da minha avó que mais recordações me trazem, naquela quinta onde havia tantas, observo, à distância, como uma sentinela, impondo-se sobre a serra de Candelario, o Calvitero, subindo quase até aos 2400 metros, o que lhe confere o estatuto de pico mais alto da Extremadura.

Mas concentro-me em Tornavacas, o lugar onde reinava o senhorio dos Álvarez de Toledo e onde pernoitou Carlos V, o monarca tão intimamente ligado a estas terras como eu às da minha avó materna, para onde a memória, mais do que os olhos ou o corpo, resvala a cada momento. Numa das casas de Tornavacas pernoitou o rei e a zona antiga da vila ainda exibe, aqui e acolá, velhas mansões fidalgas com as suas fachadas rasgadas por vigas de madeira que nunca estão muito longe da bonita igreja barroca do século XVI que presta culto à Virgen de la Assunción e onde o Cristo del Perdón é mais venerado do que qualquer ícone onde planto os meus olhos antes de descansar.

Sim, a serra espera-me. Depois dela, La Vera.

Mas não podia, ao longo do meu trajecto, ignorar o Puerto de Tornavacas, essa varanda em plena divisória entre as águas do Douro e do Tejo, com uma vista soberba sobre o vale de Jerte. Neste recanto, entre a serra de Gredos e de Béjar e Candelario, muitas histórias de nómadas e de transumância foram escritas, outras páginas falam da presença de romanos, cuja herança ainda é visível em alguns trechos da calçada que desce para Tornavacas, pela qual haveria de errar, muitos anos mais tarde, durante a sua última viagem, iniciada em finais de Setembro de 1556, em Laredo, na Cantábria, o imperador Carlos I de Espanha e V do Sacro Império Romano-Germânico, ao encontro de La Vera por um trilho que hoje lhe presta tributo.

Foto Sousa Ribeiro

Espinha dorsal

A estrada sobe, como que movida pelo forte desejo de tocar aquele céu de um azul que fere a vista, logo depois corre plana, pouco acima dos mil metros de altitude quando chego a El Barco de Ávila, com a sua ponte românica unindo as margens do rio Tormes, com o seu castelo de Valdecorneja dominando ambos e a própria povoação com cerca de 2500 habitantes. A estrada insinua-se agora pelo meio de um vale, ladeada pela vegetação com as suas bonitas cores e, mais para lá, recortando o horizonte, as montanhas, colossais, verdadeiros gigantes de granito. É a serra de Gredos, a espinha dorsal de Espanha, como a definem geólogos, com os seus picos que raramente baixam dos 2000 metros e com um, o mais alto de Castela e Leão, a aproximar-se perigosamente dos 2600 — o de Almanzor, cuja toponímia faz referência ao lendário caudilho cordovês Abi Amir Muhammad, mais conhecido por Al-Mansur, o vitorioso, que, em finais do século X, mantinha em alerta máximo a Espanha cristã, tomando e saqueando, até à sua morte, em 1002, cidades como Barcelona, Pamplona e mesmo Santiago de Compostela.

Aos pés do Almanzor, exibe-se a Laguna Grande, onde o silêncio apenas é quebrado pelo vento e onde a solidão só não é total porque, de quando em quando, uma cabra ou uma ave preenchem este quadro tão harmonioso, com uma das faunas e floras mais importantes de todo o país. A serra de Gredos, declarada parque natural, convida à exploração dos seus recantos mais íntimos, das suas cascatas, das suas piscinas naturais, da Garganta del Rey, na antecâmara das Cinco Lagunas, das suas aldeias tão impregnadas de serenidade.

Algumas, ainda que com contornos pouco definidos, já se avistam de Puerto del Pico, a quase 1400 metros de altitude, com uma panorâmica sublime que também abarca uma calçada romana, uma das mais bem conservadas de Espanha, como uma serpente que rivaliza com a outra serpente de alcatrão que me conduz até ao vale, ao encontro do castelo de Mombeltrán, mandado levantar por Beltrán de la Cueva, duque de Albuquerque, no século XV.

Daqui, lanço um derradeiro olhar ao Puerto del Pico, às majestosas montanhas da serra de Gredos e parto à descoberta de La Vera.

La Vera desperta na Primavera Foto Valverde de la Vera é o primeiro lugar onde me detenho, para admirar o que resta do castelo de Don Nuño (a vila, as aldeias e as terras pertenceram, no início, aos Monroy, tendo como primeiro proprietário o Señor Don Nuño Pérez de Monroy), a igreja de Santa María Fuentes Claras, bem como as ermidas do Santísimo Cristo del Humilladero e a dos Santos Mártires, também conhecida por San Blas. A toda a hora escuto o marulho das águas. São as famosas regueras de Valverde de la Vera, sulcos por onde corre a água ao longo das ruas, um dos símbolos da vila também célebre pela sua festa dos empalaos. Durante a noite de quinta-feira e até à Sexta-Feira Santa, os empalaos (os penitentes) da povoação submetem-se, com muita dureza à mistura, a uma prova que pretende expiar os seus pecados ou cumprir uma promessa, carregando às costas o arado utilizado para lavrar as terras e, com um véu cobrindo-lhes a cabeça, de forma a manterem o anonimato, percorrem as artérias de Valverde de la Vera numa Via Sacra que os conduz, com grande fervor, à ermida do Santísimo Cristo del Humilladero. Um casal de turistas fita as varandas de madeira mas, como eu, parece mais desperto ainda para umas peças coloridas que, sobre as nossas cabeças, ligam o casario de um lado ao outro da rua. Nos últimos anos, esta mostra, denominada tejiendo la calle, transformou-se num evento que cada vez atrai mais curiosos. A ideia partiu de Marina Fernández e rapidamente fascinou algumas das mulheres de Valverde de la Vera que, ao longo do ano, utilizando sacos de plástico das compras ou do lixo, cortados em tiras, vão tecendo as suas peças coloridas até as transformarem em verdadeiras obras de arte que são expostas nos meses de Verão — pela tarde servem de protecção ao calor e pela noite, uma vez que têm luzes incorporadas, tornam ainda mais mágica a vila, iluminando os passos dos locais e dos turistas até à bonita praça que é ponto de reunião de todos. Jarandilla la Vera é a localidade a que dedico, pouco depois, algum do meu tempo. Também Carlos V permaneceu em Jarandilla la Vera, no castelo dos Condes de Oropesa (actualmente um parador de turismo), até à conclusão das obras na casa-palácio encostada ao mosteiro de Yuste, provavelmente aproveitando, como eu neste tempo, para gozar de um clima tão agradável, dos aromas frescos, para desfrutar da beleza natural das gargantas de Jaranda e de Jarandilleja, para cruzar pontes romanas e medievais, para contemplar os seus monumentos históricos, como a igreja de San Agustín ou a igreja-fortaleza de Nuestra Señora de la Torre. De Jarandilla la Vera chega-se, em escassos minutos, a Cuacos de Yuste, vila onde passou a sua infância Don Juan de Áustria, filho de Carlos V e também conhecido como Jeromín, numa casa que ainda se conserva, suportada pelas suas colunas, um dos atractivos de Cuacos de Yuste, a par da elegante praça e da igreja de Nuestra Señora de la Asunción, não muito distantes do mosteiro de Yuste, a última morada do imperador, fundado por monges jerónimos no século XVI. A meio da tarde, dispenso uma ou duas horas ao Puerto del Piornal, a quase 1300 metros de altitude, e à aldeia homónina, a mais alta de toda a Extremadura, com as suas grandes extensões de terrenos com características tão especiais que produzem cerejas ao longo de três meses (entre meados de Maio e meados de Agosto). O que me aguarda, daí em diante, é mais uma serpente de alcatrão, curvando para a direita e para a esquerda, para a esquerda e para a direita, até chegar, ao fim de 40 quilómetros e depois de tantas panorâmicas magnificentes, a Garganta de la Olla, uma das 19 aldeias que formam a comarca de La Vera. E, agora que o sol já não oferece resistência, escondendo-se para lá da linha do horizonte, também eu me procuro aconchegar na quietude de Garganta de la Olla, feliz por, sendo homem, chegar neste tempo e não num outro, do qual não resta mais do que uma memória, como a do disco laranja que acaba de se esconder antes de incendiar muito à sua volta. Mesmo assim, desconfiado, olho da janela do meu quarto, perscruto aqui e ali, num rosto ou noutro que passa antes que a noite tombe, receando ver num deles traços da Serrana de la Vera. Hesito em descer, em abandonar os meus passos ao silêncio que se segue ao crepúsculo pelo meio de ruas tão estéreis da presença humana. O caso não é para menos. Muitos a conheciam e respeitosamente a tratavam por doña Isabel de Carvajal. Era apenas uma jovem, entre tantas outras de Garganta la Olla. De acordo com a lenda, em 1560, Isabel de Carvajal escondeu-se nos bosques da serra de Tormantos para evitar contrair matrimónio com um homem que, definitivamente, não correspondia às suas ambições — outra lenda, talvez mais credível para a história que se segue, defende que foi seduzida e abandonada por um nobre de Plasencia. Seja como for, mais ambiciosa parece a lenda: ela diz-nos que, a partir desse momento, doña Isabel de Carvajal empreendeu um desafio — o de conquistar todos os homens que se cruzassem no seu caminho, não como coleccionadora de amantes mas imbuída do forte desejo de os assassinar, um a um, sem qualquer critério. De um momento para o outro, e à medida que os homens iam caindo a seu pés, mais rapidamente do que a noite cai perante o meu olhar distante, Isabel de Carvajal transformou-se na Serrana de la Vera, numa assassina cuja popularidade não tardou a galgar fronteiras e a cativar a pena de figuras como Lope de Vega, Arcipreste de Hita e Vélez de Guevara, cujos versos se encarregaram de transportar para a eternidade a vida pecaminosa desta rapariga de Garganta la Olla. Sinto um arrepio. Talvez porque as noites ainda são frias. Na rua, cada vez mais silente, reina a obscuridade. Garganta la Olla vai mesmo ter de esperar pela manhã para que eu a visite sem estar sempre a olhar para trás ou para o lado. Com uma das mais relevantes mostras de arquitectura popular da província, Garganta de la Olla abriga casas que datam dos séculos XVI, XVII e XVIII, bem como, no interior da igreja de San Lorenzo (também do século XVI), um dos poucos órgãos barrocos existentes em Espanha. Garganta de la Olla, vista de longe, parece apenas mais uma aldeia perdida entre colinas com contornos suaves. Um engano. Ao longo das suas ruas descobrem-se fachadas de casas elegantes, em tonalidades de vermelho, de azul, de verde; e descobrem-se monumentos como a Ermita del Santísimo Cristo del Humiladero (século XVIII), a Casa de las Muñecas (há uma boneca com traje antigo esculpida na entrada), a Casa de la Peña, a Plaza Mayor, o bairro de la Huerta, bem como uma ponte de pedra que cruza o desfiladeiro. Visito Jaraíz de La Vera, a capital da comarca, a igreja de Santa María de Gracia, do século XV e declarada Monumento Histórico Nacional, a sua estranha Plaza Mayor, dividida em duas partes, e deixo o tempo correr na Garganta de Cuartos, olhando a ponte, as suas águas cristalinas, tão envoltas em tranquilidade como eu. Era uma manhã de sábado. A minha avó já não estava ao meu lado. Por cima da minha cabeça e da cama de ferro havia um quadro enorme (aos meus olhos) com uma fotografia a preto e branco, minúscula, no canto inferior direito, de uma tia que eu nunca conhecera, que morrera em criança. Desviava o olhar da parede para a janela que recortava Mesão Frio e até mim chegava, como que por encanto, o cheiro a café e a torradas preparadas na lareira cujo fogo ia crepitando pelo dia fora, enchendo de fumo salpicões e mouras pendurados na chaminé. Era um neto mimado, tomava o café e comia as torradas na cama. Depois, já desperto por aquele café negro como um corvo, ia limpar uma parede, arrancar as ervas que se insinuavam, e ganhava uma nota de vinte escudos, com um bonito Santo António que a minha avó me dava. A parede estava tão próxima da cerejeira. As cerejas, gordas e com aquela cor tão bonita, desviavam-me do trabalho, estavam para mim como a maçã para Eva. E subia à àrvore, tão agarrado a um mundo tão pequeno que não contemplava o Valle del Jerte. Era o meu mundo, o mundo onde cabiam cerejas e o sorriso da minha avó Miquinhas. O regresso a Plasencia é como um regresso à minha infância. Mas já não tenho o sorriso da senhora quando desço de novo as escadas. E já não tenho o sorriso da minha avó. As cerejeiras estão em flor. Não tarda, há cerejas. Tudo é efémero. Logo, as árvores despem-se. Como a memória que ainda guarda doces recordações.

Como ir Plasencia está situada a pouco menos de 400 quilómetros do Porto e de Lisboa — o carro será a melhor opção para chegar a esta cidade. Uma vez no Valle del Jerte, desde que pretenda encurtar caminho e evitar a serra de Gredos, pode fazer um desvio até Piornal e, uma vez na aldeia mais alta da Extremadura, seguir até Garganta de la Olla, já na comarca de La Vera.

Quando ir Qualquer altura do ano é boa para visitar o vale de Jerte e a comarca de La Vera. O momento em que se inicia a floração é incerto mas ocorre, em teoria, entre a segunda quinzena de Março e a primeira semana de Abril — e não se prolonga por mais de dez dias. Se desejar participar nas festividades integradas na Festa de Interesse Turístico Nacional das Cerejeiras em Flor, terá de o fazer entre 23 de Março (quando se inicia em Cabrero) e 7 de Abril (quando termina em Tornavacas).

A visitar Ao longo do vale há outros lugares que justificam uma visita mais ou menos demorada. Entre eles, Cabezuela del Valle, uma aldeia pitoresca, com origens romanas e declarada Conjunto Histórico-Artístico por força da sua arquitectura tradicional tão bem preservada. Cabezuela del Valle possui uma relevante judiaria e abriga, entre os seus principais atractivos, uma admirável Plaza Mayor, com as suas grandes colunas, a igreja de San Miguel, erguida sobre uma sinagoga entre os séculos XVI e XVII. Não muito distantes de Cabezuela del Valle, encontram-se, entre outras, as ermidas de Santiago e San Felipe (século XVIII), no monte de Santiago, e a de Nossa Senhora de Peñas Albas (século XVII). Em Navaconcejo (poucos quilómetros antes de Cabezuela del Valle para quem percorre a N-110, vindo de Plasencia e em direcção a Ávila), não deixe de admirar outras das melhores mostras da arquitectura popular da região, destacando-se a igreja da Asunción (século XVI) e um edifício (onde hoje funciona a casa da cultura) conhecido popularmente por La Fábrica, construído em 1625 e doado aos frades franciscanos para a fabricação de teares.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Informações Os cidadãos portugueses carecem apenas de um documento de identificação (passaporte, bilhete de identidade ou cartão de cidadão) para visitar o país. A língua oficial é o espanhol. A moeda é o euro.

Onde dormir Hospedería Valle del Jerte

Calle Ramón Cepeda, 118

Jerte

Tel.: 00 34 927 470 101

E-mail

Site Preço: entre os 75 e os 120€, este último para uma suíte júnior.

Um hotel agradável, de quatro estrelas, abrigado num antigo edifício de curtição de peles e transformado, já no século XX, num lagar de azeite. Antigua Posada

Calle Real de Abajo, 32

Tornavacas

Tel.: 00 34 608 85 21 31

E-mail

Site Preço: entre 60 e 65€ por noite para um quarto duplo.

Amabilidade dos proprietários, um serviço eficiente e quartos cómodos transformam este pequeno espaço numa das melhores alternativas no Valle del Jerte. Parador de Jarandilla

Avenida Don Antonio García Prieto, 1

Jarandilla de la Vera

Tel.: 00 34 927 560 117

E-mail

Site Preço: a partir de 75€ por noite.

Onde comer Restaurante El Castillo

Cabezuela del Valle

Tel.: 00 34 927 472 124

E-mail

Site Preços: entre os 11 e os 21€ (prato do dia).

Recomenda-se migas ou caldeirada à moda extremeña. Puta Parió II

Calle de Francisco Pizarro, 8

Jarandilla de la Vera

Tel.: 00 34 927 560 392 Preço: entre os 12 e os 20€.

Experimente umas costeletas de borrego.

PUB