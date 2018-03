Assunção Cristas, líder do CDS, afirmou a sua intenção de fazer do partido a única alternativa "de centro e de direita" às “esquerdas encostadas”, apontando o dedo ao Governo e deixando um recado implícito ao PSD. A declaração surgiu no primeiro dia do 27.º Congresso do CDS, a decorrer este fim-de-semana em Lamego. O dia foi marcado pela homenagem a Adriano Moreira, antigo líder do partido entre 1985 e 1988, que foi aplaudido de pé no final da sua intervenção.

Ao longo dos dois dias de congresso, o CDS vai debater oito moções globais, com temas que vão desde a vida em família à orientação do partido face ao PSD.