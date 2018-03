FC Porto e Sporting já tinham feito o trabalho de casa - o que equivale a dizer, já tinham assegurado a qualificação para os quartos-de-final da Liga Europeia de hóquei em patins. A 6.ª jornada da fase de grupos gerava expectativa no sentido de se saber se os restantes clubes portugueses em prova também apanhariam o comboio, fazendo o pleno na competição. E foi isso mesmo que aconteceu, com Oliveirense e Benfica a triunfarem na derradeira ronda.

PUB

Para a Oliveirense, era ganhar ou ganhar. Não havia outra solução. Ao começar a jornada na terceira posição, diante do segundo (o Viareggio) estava obrigada a uma ultrapassagem na classificação, algo que conseguiu graças a um triunfo, em casa, por uns esclarecedores 9-3. Jordi Bargalló, Pablo Cancela e João Souto bisaram no encontro e a equipa orientada por Tó Neves fechou o Grupo A em segundo, atrás do Reus.

Ao Benfica, bastava um empate. Os "encarnados" começaram bem, depois permitiram uma aproximação do Fonte dei Marmi, mas conseguiram mesmo a vitória, por 6-4, empurrando os italianos para o terceiro lugar do Grupo C. Neste triunfo, que deixou a equipa em segundo, atrás do Barcelona, deu-se a curiosidade de nenhum jogador das "águias" ter marcado por mais do que uma vez.

PUB

Já com o assunto resolvido, FC Porto e Sporting também fecharam em beleza a fase de grupos. No B, os "dragões" confirmaram o primeiro lugar ao derrotarem o Vendenne por 8-3 (Gonçalo Alves fez um hat-trick), enquanto no Grupo D os "leões" conseguiram destronar da liderança o Liceo da Corunha, graças a um 5-3 que incluiu uma grande reviravolta, já que os lisboetas estiveram a perder por 0-3.

PUB