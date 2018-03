Cristiano Ronaldo voltou a bisar, este sábado, ao serviço do Real Madrid, que assim assegurou a vitória, por 1-2, na deslocação ao terreno do Eibar, equipa do defesa internacional português ex-Sporting Paulo Oliveira, na 28.ª jornada da Liga espanhola.

Ronaldo assinou o terceiro bis consecutivo no campeonato, somando agora 18 golos na prova e 33 em todas as competições. O avançado do Real Madrid marcou de forma consecutiva nos últimos sete jogos, tendo alcançado 17 golos em dez partidas.

Frente ao Eibar, Ronaldo inaugurou o marcador aos 33', a passe de Modric, tendo reposto a vantagem aos 84', de cabeça, assistido por Carvajal, depois de, aos 50', Ivan Ramis ter igualado (1-1) para o oitavo classificado da tabela.

