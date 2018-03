A duas semanas do arranque da 69.ª temporada de Fórmula 1, agendado para o próximo dia 25, na Austrália, o tempo é de um primeiro balanço das duas semanas de testes no Circuito da Catalunha, em Barcelona, onde apesar da neve as sensações referidas pelos protagonistas apontam para uma campanha mais equilibrada, com a Red Bull a assumir-se e a pressionar seriamente Mercedes e Ferrari.

Enquanto as principais escuderias afinam estratégias, as atenções centram-se mais uma vez em torno dos “tetra” Lewis Hamilton (Mercedes) e Sebastian Vettel (Ferrari), os grandes favoritos ao título de campeão de pilotos, o que a confirmar-se conduzirá um dos dois a igualar a marca do mítico Juan Manuel Fangio.

Para além do britânico e do alemão, só mais dois pilotos actualmente em acção se sagraram campeões - Kimi Räikkönen (Ferrari) e Fernando Alonso (McLaren), ambos há mais de uma década. O finlandês, que em 2007 ofereceu a última conquista à Ferrari, teria que ultrapassar o constrangimento de bater o colega de equipa, Vettel, enquanto o “príncipe das Astúrias”, apesar da troca de motores Honda por Renault, não estará, mais uma vez, em condições de discutir a vitória.

Esta é, pelo menos, a opinião de Max Verstappen (Red Bull), que coloca os McLaren e os Renault numa segunda linha, ainda distantes dos Mercedes, Ferraris e… da Red Bull, que estará este ano mais à vontade para tentar destronar os tetra-campeões.

Na verdade, o jovem piloto holandês, bem como o australiano Daniel Ricciardo, que começa a temporada a correr em casa, estão perfeitamente identificados pelo próprio campeão em título. O radar de Lewis Hamilton não ignora os Red Bull, com o inglês a aplaudir o crescimento da concorrência e a pugnar por uma maior competitividade na F1, nem que isso se traduza numa ameaça real, que não se coíbe de enaltecer.

Aferir a capacidade actual e a evolução das equipas pode revelar-se tarefa traiçoeira nesta altura. Os Ferrari foram os mais rápidos nos últimos dois dias de testes em Montmelo, depois de Daniel Ricciardo ter obtido, na quarta-feira, a melhor volta ao circuito.

Fora deste “pódio” – com o nono tempo apenas –, supostamente já focado na estratégia de corrida, Lewis Hamilton relativiza, lembrando que nesta fase existem demasiadas variáveis que podem ditar as diferenças.

A quantidade de combustível, entre outros pormenores não menos relevantes, é determinante e nenhuma equipa partilhará esse tipo de informação. Por isso, nada melhor do que esperar para ver os tempos do Q3 na Austrália para, aí sim, dissipar as dúvidas.

Por outro lado, ninguém pretende iludir nem sequer mascarar a questão fundamental de que Mercedes, Ferrari e Red Bull estão mais fortes do que em 2017.

Hamilton nem consegue descrever a sensação incrível que o novo monolugar lhe proporciona, faltando apenas confirmar todas as potencialidades em corrida. Vettel mostra-se, como há um ano, prudente e atribui favoritismo ao rival, sem deixar de referir que vai seguir os “Flechas de Prata” de perto… de muito perto, aliás, ideia sustentada com a tal volta que ajuda a perceber o posicionamento global.

Mas com o GP da Austrália a apenas duas semanas no calendário que só termina em Abu Dhabi, no Yas Marina, precisamente oito meses depois de Albert Park/Melbourne, a cortesia dos candidatos será muito em breve verificada.

Aliás, antecipando-se, Verstappen não teve problemas em abrir as hostilidades, rejeitando a tese “saudável” de Hamilton de poder esgrimir argumentos com adversários cada vez mais fortes e competentes. O holandês não quer nem acredita que McLaren e Renault possam apresentar-se à altura da Red Bull, cenário que poderá até confirmar-se.

Infeliz com a relação McLaren/Honda, Fernando Alonso recuperou a alegria com os motores Renault. Ao ponto de ter afirmado que até dispensava o último dia de testes na Catalunha. Na verdade, Alonso deveria ter seguido o instinto e evitado um travo amargo, causado por problemas no turbo, o que obriga a rever algumas questões. Eric Boullier, director da McLaren, não tem ilusões quanto aos desafios técnicos que a troca de motores implica, embora revele optimismo e ambição, confiando na capacidade de projectar carros rápidos, arriscando mais para poder evoluir rapidamente, mesmo reconhecendo que não foi feito tudo o que poderia e deveria para evitar alguns problemas perfeitamente dispensáveis e que acabam por sublinhar a impressão de Verstappen.

