A Dongfeng aproximou-se na madrugada deste sábado da liderança da MAPFRE nas In-Port Races da 13.ª edição da Volvo Ocean Race (VOR) após vencer a sexta regata costeira da competição realizada em Auckland, na Nova Zelândia. Sob condições difíceis no porto de Waitemata, o barco franco-chinês, liderado por Charles Caudrelier, superiorizou-se ao AzkoNobel, ficando o MAPFRE no último lugar do pódio.

PUB

Classificação das In-Port Race 1. MAPFRE – 37 pontos

2. Dongfeng – 34 pontos

3. AzkoNobel – 27 pontos

4. Brunel – 26 pontos

5. Vestas – 18 pontos

6. Scallywag – 15 pontos

7. Turn the Tide on Plastic – 11 pontos

Com condições muito difíceis - vento extremamente fraco e irregular -, o início da sexta regata costeira da VOR foi favorável ao VO65 da MAPFRE, que partiu na frente acompanhado de perto pelo Vestas e Scallywag. Porém, após um arranque em falso, o AzkoNobel e o Dongfeng foram recuperando terreno e na segunda metade da corrida, aproveitando uma zona de maior pressão, assumiram os lugares de liderança. Na parte final, a qualidade da tripulação do veleiro de bandeira chinesa fez a diferença e, pela terceira vez em seis regatas, a Dongfeng garantiu a vitória numa In-Port Race, com 1m10s de vantagem sobre o barco holandês da AzkoNobel.

PUB

No final, Charles Caudrelier admitiu que o triunfo na regata costeira neozelandesa é “importante para o moral” da equipa, após uma má etapa entre Hong Kong e Auckland: “As condições eram muito traiçoeiras e muito difíceis. Tivemos um arranque terrível, mas com tudo o que aconteceu na primeira secção da corrida, nem sempre foi benéfico estar na liderança. Permitiu às equipas perseguidoras ver onde podiam encontrar as melhores condições. Aproveitamos estar atrás para perceber quem tinha vento, e assim aproximarmo-nos dos líderes.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A velejar em casa, o neozelandês Daryl Wislang admitiu que a Dongfeng teve alguma “sorte” em Auckland, onde “as pessoas adoram estar na água a apoiar as equipas”. “Tivemos um mau arranque, mas a nossa estratégia e a falta de vento resultou na nossa recuperação e vitória”, acrescentou o neozelandês, de 36 anos, que venceu a VOR 2014-15 a bordo da Abu Dhabi Ocean Racing.

Com estes resultados, MAFPRE passa a somar 37 pontos, mais três pontos do que a Dongfeng. No terceiro lugar surge a AkzoNobel, com 27 pontos, seguida Team Brunel com menos um. Vestas 11th Hour Racing (18 pontos), Sun Hung Kai/Scallywag (15 pontos) e Turn the Tide on Plastic (11 pontos) ocupam as posições seguintes. Apesar de não contar para a classificação final da VOR, a classificação das In-Port Race pode revelar-se decisiva no final, já que servirá como primeiro critério de desempate caso haja equipas em igualdade pontual no final da competição.

Cumprida a 6.ª In-Port Race, a VOR deixará Auckland a 18 de Março, partindo para Itajaí, no Brasil, na mais temida etapa para todas as tripulações que terá uma passagem pelo Cabo Horn, o ponto mais meridional da América do Sul.

PUB