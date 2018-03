São cada vez mais estreitos os horizontes do Estoril na Liga 2017-18. No Estádio do Bessa, os "canarinhos" somaram neste sábado o 17.º desaire na prova (1-0) e garantiram que não vão sair do último lugar, no final da 26.ª jornada. Já o Boavista prossegue uma excelente campanha e igualou, provisoriamente, o Desp. Chaves na sexta posição.

O momento que decidiu a partida chegou aos 85'. Yusupha sofreu uma carga de Dankler quando entrava na área e, após consulta do videoárbitro, foi assinalada grande penalidade. David Simão foi chamado a marcar e não desperdiçou a hipótese de oficializar a 11.ª vitória do Boavista no campeonato, que se traduz em 36 pontos.

