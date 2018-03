O Lille-Montpellier deste sábado, referente à 29.ª jornada da principal Liga francesa, acabou com os adeptos da equipa da casa a invadirem o relvado e a perseguirem os jogadores do Lille, depois do empate (1-1) que mantém os "dogues" na penúltima posição do campeonato.

Apesar da rápida intervenção das forças de segurança, há relatos de agressões a jogadores do Lille, cujo desempenho na competição tem sido frustrante, depois de uma aposta num projecto que levou à contratação e posterior despedimento do treinador Marcelo Bielsa.

