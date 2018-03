Gal Costa, Gilberto Gil e Nando Reis criaram juntos um espectáculo muito aplaudido no Brasil. Conversa com os três Trinca de Ases, antes dos concertos em Lisboa (Campo Pequeno, sexta e sábado) e no Porto (Coliseu, domingo). Para o PÚBLICO, tocaram a canção inédita, Tocarte, "um tema delicado, o do assédio", diz Gil. "O limite entre o que é invasão e o que é o desejo. É uma letra extremamente bonita…”, diz Nando Reis.