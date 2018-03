Apenas um dos três oficiais da Força Aérea Portuguesa colocados em Junho na Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) continua na Direcção de Serviços de Meios Aéreos, avança a TSF na manhã desta sexta-feira. A chegada dos três oficiais superiores resultou de uma resolução do Parlamento, cujo objectivo era aprofundar a colaboração entre a Força Aérea e a ANPC para melhorar a eficácia do combate aos incêndios.

PUB

A primeira demissão foi a do director dos Serviços dos Meios Aéreos no início de Dezembro de 2017. O coronel Cipriano Figueiredo tinha chegado à ANPC em Junho e formalmente nomeado em Outubro. A segunda foi pouco depois, no dia 18 de Dezembro. O tenente-coronel Abílio Martins confirmou à TSF que apenas saiu porque reuniu todas as condições para passar à reserva, algo que já tentava há dois anos, pois tratava-se de uma vontade antiga.

Várias fontes contactadas confirmaram à rádio que “as saídas aconteceram pouco antes de se saber que os helicópteros pesados do Estado estão parados” e que falhou o concurso para alugar os meios aéreos que vão combater os incêndios deste ano.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As razões para a demissão do coronel Cipriano Figueiredo não são claras. Na última semana, a TSF questionou a ANPC sobre esta demissão mas ainda não obteve resposta. Uma fonte dos serviços de meios aéreos garante que a demissão foi de um dia para o outro e sem qualquer explicação pública. A TSF também tentou contactar Cipriano Figueiredo, mas sem sucesso.

Os deputados querem que os militares que percebem de aviões e helicópteros estejam perto do planeamento do combate aos fogos, na gestão de contratos e na manutenção dos meios aéreos próprios do Estado em missões de protecção e socorro.

Neste momento, conclui a TSF, a Direcção de Serviços de Meios Aéreos da ANPC conta com três sargentos vindos do Exército e apenas um dos três oficiais vindos da Força Aérea, ali colocados em Junho: a tenente-coronel Joana Almeida, que representou os serviços de meios aéreos no júri que avaliou as candidaturas das empresas que se apresentaram no concurso para alugar meios aéreos.

PUB