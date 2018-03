Marcelo Rebelo de Sousa escolheu uma escola pública para passar a tarde do dia em que comemorava os dois anos de mandato. Porque ser professor foi o sonho da sua vida – “Eu era, sou e serei sempre professor” - e não ser Presidente da República, afirmou. Aos alunos da Escola Básica e Secundária Ruy Luís Gomes, no Laranjeiro, explicou a função presidencial com uma metáfora.

“O que o Presidente da República tem de fazer é ser o maestro de uma orquestra de milhões de pessoas, em que todos tocam instrumentos diferentes de diferentes maneiras. Cabe ao Presidente estar lá para tentar conjugar tudo”, disse. Um maestro que é, ao mesmo tempo, “o fusível de segurança: vai acompanhando, e em situações de emergência, quando começa a haver uma dispersão muito grande, procura a conjugação que, em democracia, é a conjugação na diversidade”.

Para isso, “tem de estar permanentemente atento, estar preocupado em prevenir em vez de remediar”. É essa função preventiva que o leva a “estar em muitos sítios”, mas essa “proximidade com quem tem problemas é fundamental”, defendeu: “Prevenindo é mais fácil. Fundamental é garantir que aqueles que têm responsabilidades nunca descolam daqueles em nome dos quais lá estão”, justificou.

Num auditório à pinha e onde os alunos foram desfiando perguntas ao longo de mais de duas horas, Marcelo maestro e professor manteve-se de pé e ia passando a palavra. Respondeu sobre justiça, segurança social, turismo, educação, desigualdade, emigração e a muitas, muitas perguntas sobre si próprio.

Reconheceu que a situação mais difícil do seu mandato “foram as tragédias do ano passado”, mas não respondeu a qual a decisão mais difícil destes dois anos. E confessou que as noites mais mal dormidas foram logo no início, entre Abril e o Verão de 2016, por causa das dificuldades da banca: “Era todo o puzzle do sistema bancário que estava difícil de ver estabilizado para que pudesse financiar a economia”.

Recusou avaliar-se a si próprio em público, mas diz fazê-lo diariamente, a si e aos outros, para decidir - “Vou intervir para prevenir isto, remediar aquilo” - sem dizer o quê. Garantiu que não dá beijinhos “à procura de votos”, mas porque sempre foi “beijoqueiro”. E acabou a desvendar o mistério da sua omnipresente gravata azul: “É a minha cor preferida, tenho uma ou duas dúzias de gravatas azuis. Mas esta tem um valor afectivo, foi a que eu usei na tomada de posse”.

