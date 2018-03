O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, convidou o Presidente dos EUA para um encontro. A informação foi avançada pela CNN nesta quinta-feira, horas depois de Donald Trump ter avisado que se preparava para um "grande anúncio", na sequência de uma conversa com o Presidente da Coreia do Sul. O Governo sul-coreano confirmou a notícia e acrescentou que Trump concordou com o encontro agendado para Maio.

De acordo com um alto funcionário da Casa Branca em declarações à CNN, de forma a ser bem sucedido nesta acção diplomática, Kim Jong-un disponibilizou-se para suspender os testes nucleares. No entanto, a mesma fonte norte-americana disse não existirem indicações para alterar a agenda dos exercícios militares conjuntos entre os EUA e a Coreia do Sul, que Pyongyang vê como uma "provocação".

O anúncio surge dias depois de o regime norte-coreano ter mostrado disponibilidade para entrar em negociações com os EUA sobre a sua possível desnuclearização, de acordo com responsáveis sul-coreanos que estiveram esta semana no Norte. O encontro entre delegações das duas Coreias surge depois das tréguas na Península Coreana no âmbito dos Jogos Olímpicos de Inverno.

Kim põe o nuclear em cima da mesa, mas exige o "impossível"

O convite da Coreia do Norte foi por isso feito através de uma mensagem entregue pelo próprio Kim Jong-un à delegação sul-coreana. Nesta quinta-feira, esse mesmo convite foi entregue em mãos, na Casa Branca, a Donald Trump. Os pormenores do encontro foram dados pelo líder da delegação da Coreia do Sul, Chung Eui-yong, que elogiou a "liderança" de Trump e sua política de "máxima pressão".

O encontro entre Trump e Kim Jong-un acontecerá semanas depois da visita do Presidente sul-coreano Moon Jae-in a Pyongyang, que deverá ocorrer no final de Abril.

