O comandante da Capitania do Porto de Lisboa, Coelho Gil, alerta para o perigo de derrame de combustível do navio que está há três dias encalhado junto ao Bugio, em Lisboa.

O comandante Coelho Gil explica que com o agravamento do estado do tempo, as ondas fortes poderão danificar o casco do navio Betanzos, de bandeira espanhola, e causar derrames de combustível. "O navio está exposto à energia das ondas e está num local relativamente distante onde as ondas transportam mais energia”, explicou o mesmo responsável à TSF. “Devido à altura da ondulação que está prevista, essa energia chegará com mais intensidade e agredirá o navio violentamente”.

Esta situação “poderá provocar danos na estrutura do navio" com “claros” perigos ambientais. As autoridades já estão a mobilizar meios “para acorrer a qualquer derrame que eventualmente ocorra”, garantiu o comandante.

Na quinta-feira, o armador responsável pela embarcação fez saber que contratou uma nova empresa para desencalhar o navio. O novo rebocador de grandes dimensões veio de Gibraltar.

A embarcação encalhou com dez tripulantes a bordo, pelas 1h da última terça-feira, após falha de energia total e da tentativa de fundear. Foram feitas pelo menos três tentativas de desencalhar o navio, todas elas infrutíferas. Na tarde da última quinta-feira, os dez tripulantes foram retirados do navio com recurso a um helicóptero.

