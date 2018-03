A quinta vitória consecutiva do Sp. Braga no campeonato tem o condão de complicar (ainda mais) a vida ao Moreirense e de aproximar a equipa de Abel Ferreira do Sporting, que, pelo menos até segunda-feira, está a um ponto de distância. Para o 3-0 registado na Pedreira, no arranque da 26.ª jornada, muito contribuiu Wilson Eduardo.

Foi um encontro praticamente de sentido único. O Sp. Braga a comandar, a construir, a criar e a marcar. No primeiro tempo, só houve um golo — de Wilson (15’), após recurso ao videoárbitro —, mas poderiam ter sido mais três. Todos para o mesmo lado, não fossem os ferros da baliza de Jhonatan terem travado as intenções bracarenses.

No segundo tempo, quando o Moreirense procurava reagir (primeiro com a entrada de Bruno Ramires, aos 52’), os anfitriões mataram o jogo. Paulinho, avançado versátil, cruzou para o “bis” de Wilson Eduardo, aos 64’, e não passaram sequer dois minutos até a bola voltar a entrar na baliza vimaranense: nova assistência de Paulinho, desta vez para conclusão de Ricardo Horta.

Petit arriscou, então, com a inclusão de Dramé e, nos últimos 10 minutos, o Moreirense (que pode agora ser ultrapassado por Paços de Ferreira e Estoril) ainda ameaçou o golo num par de ocasiões, mas terá de fazer bem mais do que isso se quiser sobreviver na Liga.

