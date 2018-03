Pela terceira vez na carreira, João Sousa venceu a primeira eliminatória do BNP Paribas Open, o primeiro Masters 1000 da temporada. Mas foram precisas 2h40m para que o número um português ultrapassasse o veterano Mikhail Youzhny e repetisse os resultados de 2014 e 2017.

Sousa, 85.º no ranking mundial, esteve perdulário no set inicial e só concretizou um dos cinco break-points de que dispôs. Mas, a 4-4, não conseguiu manter a consistência e sofreu novo break, fatal. A falta de bons primeiros serviços manteve-se no início do segundo set, o que valeu um break para Youzhny (95.º). Mais uma vez o vimaranense reagiu e igualou, mas voltaria a ceder o serviço com dois erros consecutivos. Sousa devolveu o break a 3-3, o que lhe permitiu voltar para a frente do marcador no jogo seguinte.

A 4-4, o tenista luso teve de salvar um break-point, mas Youzhny ficou sob pressão e acabou por ceder no segundo set-point.

O terceiro set esteve equilibrado e foi Sousa a adiantar-se. Contudo, não fechou o encontro quando serviu a 5-4 e foi o veterano de 35 anos que teve essa oportunidade, depois de quebrar para 6-5. Mas o vimaranense adiou a decisão para o tie-break, em que entrou mal (0/2), Sousa recuperou para 4/2 e, quando liderava por 5/4, as 12.ª e 13.ª duplas-faltas de Youzhny sentenciaram o encontro.

Para uma inédita presença na terceira ronda em Indian Wells, Sousa precisa de vencer agora Alexander Zverev (5.º). Também Roger Federer, número um do ranking, já sabe que vai estrear-se diante do argentino Federico Delbonis (67.º)

Na jornada de quinta-feira, a grande vedeta foi Serena Williams. No primeiro torneio desde que triunfou no Open da Austrália de 2017, e depois de ter sido mãe, a norte-americana venceu a cazaque Zarina Diyas (53.ª), por 7-5, 6-3. “Estou a tentar não colocar muita pressão ou expectativas sobre mim mesma. Esta é uma das raras vezes em que posso fazer isso, é divertido. De zero a Serena, estou no S. Vou encarar um dia de cada vez pois sei que não vou chegar ao topo da forma amanhã ou na próxima semana”, afirmou a detentora de 23 majors.

Outra recém-mamã que regressou ao activo foi Victoria Azarenka, campeã em 2012 e 2016. A bielorrussa obteve a primeira vitória desde Wimbledon, em Julho passado, ao bater, por 6-4, 6-2, a britânica Heather Watson (70.ª), precisamente a última jogadora que venceu em 2017, antes de ser eliminada na quarta ronda de Wimbledon e de se retirar do circuito devido à batalha legal pela custódia do filho.

