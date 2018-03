O treinador do Benfica admitiu nesta sexta-feira que será preciso ter paciência para desmontar o Desportivo das Aves, no encontro da 26.ª jornada da I Liga, e não revelou quem irá ocupar o lugar do castigado Pizzi.

Na antevisão ao desafio de sábado, Rui Vitória deixou vários elogios ao conjunto agora liderado por José Mota, que não perde há cinco jogos para o campeonato, mesmo após a instabilidade causada pelas sucessivas mudanças de treinador no clube, depois de Ricardo Soares e Lito Vidigal terem ocupado o cargo.

"É uma equipa que tem mudado, mas tem vindo a evoluir em termos de resultado e desempenho. Vai querer causar problemas. Defendem muito bem e saem para o contra-ataque com muito critério. O meio-campo deles é forte e são rigorosos na marcação", disse Rui Vitória, em conferência de imprensa.

Contudo, e insistindo na melhor forma de abordar a partida, o treinador dos "encarnados" pediu "paciência, persistência e capacidade para desmontar as virtudes" dos avenses.

O internacional português Pizzi é um dos indiscutíveis no puzzle de Rui Vitória, que prontamente afirmou os nomes dos três candidatos a ocupar a vaga do médio castigado: Keaton Parks, Samaris e João Carvalho.

O caso E-Toupeira, que tem como arguido o assessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves, não passou em claro para Rui Vitória, preferindo não tecer grandes comentários nem se estender sobre o tema. "Eu preocupo-me é com o jogo, temos que nos colocar no devido lugar. Como treinador tenho que trabalhar da melhor forma a minha equipa e os meus jogadores são uns verdadeiros campeões. Foi uma semana perfeitamente normal", contou.

