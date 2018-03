A fama foi a sua obsessão. É ele próprio quem o diz. Com os Felt nos anos 1980, com os Denim nos anos 1990 e nos últimos tempos enquanto Go-Kart Mozart, o inglês Lawrence Hayward, 56 anos, tentou várias maneiras de chegar lá mas nunca o conseguiu. O estatuto de culto ninguém lho tira. Mas ele queria mais.

As últimas semanas têm exposto alguns dos paradoxos do seu percurso. Por um lado acaba de lançar o quarto álbum como Go-Kart Mozart (Mozart’s Mini-Mart), obra que se seguiu a uma depressão e graves problemas materiais, com letras sobre melancolia reiterada, disfunção sexual ou viver diariamente com alguns tostões no bolso, numa espécie de espelho reflector do mundo precário dos dias de hoje. É uma pop sintética de ângulos invulgares. Um bom álbum, mas que dificilmente terá alcance popular.

Por outro lado a editora Cherry Red acaba de reeditar, em versão remasterizada, os cinco primeiros álbuns dos Felt, obras que passaram ao largo da maioria quando foram lançadas e que hoje são enaltecidas, pelo menos por uma minoria mais atenta. Talvez seja um exagero dizer que o primeiro grupo de Lawrence estava à frente do seu tempo. Afinal, alimentavam-se da memória dos Velvet Underground ou Byrds e partilhavam com grupos contemporâneos – dos Television de Tom Verlaine aos Durutti Column de Vini Reilly – características análogas, embora os dois primeiros álbuns em particular mantenham, tantos anos depois, um som singular, uma música ao mesmo tempo minimal, frágil e ornamentada, banda-sonora de adolescentes que cresceram em lugares onde o nada, o vazio, o não acontecer, eram a única companhia.

Tanto Crumbling The Antiseptic Beauty (1982) como Splendour Of Fear (1984) mantém hoje todo o fascínio. São obras curtas – cerca de 30 minutos – que contém quer canções magníficas (Fortune, Birmen, Cathedral) quer temas instrumentais de belo efeito (Evergreen dazed, The optimist and the poet, Mexican bandits). Há a voz tão doce quanto teatralizada de Lawrence. As palavras introspectivas. O som rendilhado e de filigrana da guitarra circular de Maurice Deebank. Uma bateria ritualista que prescinde dos pratos e um baixo soturno. Resulta daí uma música idílica, misteriosa, espaçosa e pacificadora, com produção de John A. Rivers (Swell Maps, Eyeless In Gaza). Mas nenhum desses discos conseguiu grande projecção.

O som não colava totalmente com o dramatismo pós-punk predominante (Joy Division, The Cure dos primeiros tempos) nem com as incursões mais abrasivas, ao mesmo tempo que as aproximações poéticas relutantes de Lawrence eram consideradas intelectualizadas por quem os poderia impulsionar, como o radialista John Peel, que nunca lhes deu grande atenção. E depois, apesar de Lawrence dizer que vivia obcecado pela notoriedade, o que fazia antever desejo de mundanidade, a verdade é que a sua visão do mundo nunca foi muito convencional e ele tinha noção disso. “But you know my visions, they’re absurd / and all my great plans get blurred / by the softest touch, the gentlest word”, cantava em The world is as soft as lace.

Talvez por isso, ao terceiro álbum, The Strange Idols Pattern and Other Short Stories (1984), adoptaram uma sonoridade mais pop, com canções mais directas e harmónicas, do qual saíram temas como Sunlight Bathed the golden glow ou Roman litter, precisos e concisos, com a guitarra melódica de Maurice Deebank num registo mais distendido. Mas as mudanças mais profundas estavam guardadas para Ignite The Seven Cannons (1995), álbum produzido por Robin Guthrie (Cocteau Twins), um admirador confesso dos anteriores discos do grupo.

É no entanto uma obra que Lawrence sempre renegou, por não se rever no som recheado de ecos e reverberações, de tal forma que a presente reedição foi retocada. Esse registo representou a chegada do teclista Martin Duffy (um dos sobreviventes dos Primal Scream) e a saída de Maurice Deebank, depois de várias ameaças anteriores – “Crescemos juntos, mas nunca fomos verdadeiramente amigos”, afirmou há pouco tempo Lawrence sobre a relação entre os dois. Foi também desse disco que saiu o maior êxito do grupo, Primitive painters, com a participação vocal de Liz Fraser (Cocteau Twins).

Cerca de seis canções foram remisturadas para a presente reedição e o tempo parece ter dado razão a Lawrence, que sempre defendeu que fazia sentido a canção com Liz Fraser ter uma atmosfera sónica à Cocteau Twins mas os restantes temas não precisavam de ser mergulhados nesse tipo de efeitos. Depois de terem saído da Cherry Red, os Felt assinaram pela Creation, onde lançaram Let The Snakes Crinkle Their Heads to Death (agora rebaptizado para The Seventeenth Century), o menos relevante do lote de reedições. Não porque seja mau, mas também não adianta nada, parecendo uma compilação de temas inacabados deixados de lado ao longo dos anos.

A verdade é que a saída de Maurice Deebank parece ter deixado marcas. O som da sua guitarra, que parecia fazer ricochete nas palavras de Lawrence, foi-se perdendo e a sua presença corresponde também aos melhores anos dos Felt. Depois do quinto álbum viriam a lançar outros cinco discos, terminando a actividade em 1989, mesmo no final da década como era desejo de Lawrence, que depois viria a formar os Denim e Go-Kart Mozart, parecendo querer celebrar a artificialidade de um mundo pop que nunca lhe devolveu o que perseguia. Uma coisa é certa, o mérito por ter criado aquela música envolvente, sonhadora e enigmática dos primeiros tempos, ninguém lho retirará, mesmo que saibamos que ele queria muito mais.

