Já se sabia que, no aniversário dos 50 anos do homicídio de Sharon Tate e mais quatro pessoas às mãos de membros da Família Manson, 9 de Agosto do próximo ano, Quentin Tarantino iria lançar o seu quinto filme. E que este se passaria nesta época. Ainda não havia, contudo, certezas sobre quem iria entrar nele e qual o título. Isso agora foi revelado: o nome do filme é o Sergio Leonesco Once Upon a Time in Hollywood terá, pelo menos, Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, que já tinham sido anunciados, a par de Tom Cruise, como possíveis nomes para protagonizar o projecto.

Segundo o site Deadline, a Sony, o novo estúdio do realizador, anunciou que Tarantino descreveu o filme como algo passado no “auge da Hollywood hippie”, centrado em Rick Dalton, um actor que protagonizou uma série televisiva de westerns e mora ao lado de Sharon Tate, e o seu amigo e duplo Cliff Booth, a tentarem ter trabalho numa Hollywood “que já não reconhecem”. É suposto DiCaprio ser Dalton e Pitt Booth. Ainda segundo o estúdio, é um guião no qual Tarantino está a trabalhar há cinco anos e conta “a história de uma Los Angeles e uma Hollywood que já não existem”. Não há informações sobre se Tom Cruise continuará ou não envolvido no projecto – o actor estrear-se-ia a trabalhar com o realizador –, nem se de facto Tate será, como era intenção de Tarantino, interpretada por Margot Robbie, a estrela de Eu, Tonya. Samuel L. Jackson, colaborador regular do realizador, era outro dos nomes mencionados anteriormente.

O filme não será especificamente sobre os assassínios da família Manson, mas terá esse terrível acontecimento como pano de fundo.

Além deste nono filme, Tarantino está também a preparar, com produção de J.J. Abrams, um novo filme da saga Star Trek.

