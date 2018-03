Com o objectivo de combater a iliteracia do sexo feminino, que afecta tanto países em desenvolvimento como países desenvolvidos, a Lancôme lançou no dia da mulher, a campanha Write Her Future.

Segundo um comunicado da marca, nos últimos 20 anos, a taxa de iliteracia entre as mulheres não diminuiu. Em Portugal, a taxa de iliteracia é de 5,2%, sendo que são mais as mulheres (6,8%) do que os homens (3,5%) quem não sabe ler. “Hoje, 76 milhões de jovens mulheres não possuem competências básicas de leitura e escrita. Muitas vezes omitida, esta dificuldade leva jovens mulheres a enfrentar exclusão e dependência com sérias consequências para si mesmas, para as suas famílias e para os seus entes mais próximos”, afirmou, em comunicado, Françoise Lehmann, presidente internacional da Lancôme.

Desta forma, a marca compromete-se a investir no mínimo dois milhões de euros no financiamento de programas internacionais que combatam a iliteracia e desenvolvam iniciativas locais. O primeiro passo foi juntar-se à Care, uma organização não governamental, que opera em 94 países e que tem como finalidade “combater a extrema pobreza, proteger a dignidade das pessoas vulneráveis e o seu acesso a direitos básicos, promovendo justiça social, económica e ambiental.”

O primeiro programa de literacia está a ser posto em prática em Marrocos e os dois programas seguintes começarão ainda este ano na Guatemala e na Tailândia. Serão directamente beneficiadas mais de 8000 mulheres, pode ler-se no comunicado.

"A literacia é uma das competências humanas mais marcantes. Lemos e escrevemos – é assim que comunicamos, partilhamos e expressamos os nossos sentimentos, e é assim que aprendemos a compreender o mundo. Não ter esta capacidade acessível a todas as pessoas, em todo o lado, é realmente um crime”, considera a actriz Julia Roberts, uma das embaixadoras da Lancôme.

Quem quiser participar na divulgação desta causa, a marca propõe que partilhe uma fotografia com o hashtag #Writeherfuture e nome, nas redes sociais.

