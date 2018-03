Desde pequeno que João Landolt, 35 anos, sempre quis criar uma marca num mundo que tanto o fascinava, o da moda. Acabou por fazê-lo em 2015, com a Ugly Ones, marca de acessórios de pele, para a qual levou outra paixão, a que tem pelos cães, com duas cabeças de cães de raça Dobermann como imagem de marca.



João Landolt cresceu no Porto, no meio empresarial têxtil: “A minha família está ligada ao sector. Somos fornecedores de químicos para empresas têxteis.” Ainda trabalhou dois anos por lá, mas resolveu tomar um rumo profissional diferente para concretizar o sonho de pequeno. Começou por licenciar-se em design gráfico, fez uma pós-graduação em gestão empresarial e marketing, e um curso de fotografia no Instituto Português de Fotografia.



Em 2012, João Landolt viria a criar uma empresa de trading de têxteis e peças automóveis, abrindo depois o estúdio de design e fotografia Libertine Studio, no Porto, que ainda mantém e onde tem em carteira clientes como o designer Diogo Miranda, a Real Companhia Velha ou Casa de Vilacetinho. Entrava assim no mundo da moda.



Em 2015, o sonho de pequeno começa a ganhar forma, quando o jovem avança com a marca Ugly Ones, primeiro com t-shirts, polos e bonés, e um ano mais tarde com acessórios de pele, como malas de viagem e bolsas. Tudo começou quando João Landolt procurou no mercado uma card holder, uma carteira para documentos, feita de pele ao seu gosto e não encontrou. Desenhou-a ele próprio e mandou-a produzir: “Criei uma card holder à minha medida, simples, funcional, intemporal e com qualidade de materiais e acabamentos, que uso diariamente.”

As mesmas características que quer transmitir com esta marca de luxo que, por estes dias, já tem o vulgo saco de tiracolo de viagem, a mochila, o saco do dia-a-dia, entre outras. João Landolt denomina-os de Duffle Bag, Backpack, Clutch, Tote Bag e Bucket Bag – estes últimos em preto e nude – que estão à venda na Wrong Weather, no Porto, e no site Farfetch.

“Comecei a marca com peças têxteis e depois passei para as malas de pele. Em 2017 fiz a passagem a 100% para os acessórios”, conta João Landolt enquanto mostra a Bucket Bag bege. Este ano, o designer espera criar ainda mais peças de acessórios unissexo e conseguir um maior crescimento da marca.



Pelo meio o designer ainda teve tempo para se aventurar, em 2016, com Guilherme Jardim, campeão da modalidade Jiu-jitsu, no lançamento da marca Conquer. Vendem calças, t-shirts e mochilas para a prática desta modalidade desportiva de que João Landolt também é praticante.



E nunca se sabe o que mais dali virá, porque o designer é criativo e empreendedor. Vai-se inspirando “em pessoas, viagens e arte” para criar cada vez mais. E é claro, num mundo que o fascina, o da moda.

