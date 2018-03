Os investigadores do Ministério Público encontraram no escritório do assessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves, documentos confidenciais e peças processuais em segredo de justiça, avança a SIC Notícias.

Os documentos foram apreendidos a 19 de Outubro do ano passado no âmbito das buscas da Polícia Judiciária ao caso dos e-mails — revelados no Porto Canal pelo director de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques — que indiciam uma alegada promiscuidade do clube da Luz com árbitros.

Paulo Gonçalves, braço direito do presidente dos “encarnados”, foi detido esta terça-feira no âmbito da operação e-toupeira.

Além dos documentos confidenciais, os investigadores encontraram mais provas, incluindo a monitorização dos cinco envolvidos no âmbito da operação e-toupeira. Diz ainda a SIC Notícias que os documentos foram fundamentais para avançar para a acusação e para a protecção das peças do inquérito que ainda não tinham sido reveladas.

Paulo Gonçalves fazia questão de estar a par de todos os processos que envolviam o clube da Luz, mas também monitorizava de perto o FC Porto e Sporting. O assessor jurídico terá recorrido a um técnico de informática — também detido na terça-feira — para roubar a password de uma procuradora para aceder a informações sobre processos que se encontram em segredo de justiça.

