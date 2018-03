Aníbal Cavaco Silva fez esta quinta-feira uma longa “viagem” sobre a história da União Europeia e da integração de Portugal, para terminar nas recentes eleições italianas, ganhas pelos populistas. “A realidade é mais complexa do que a propaganda”, afirmou o ex-Presidente da República, lembrando que os populistas italianos foram obrigados a mudar o seu discurso anti-Europeu durante a campanha. Ainda sobre as eleições italianas afirmou ser necessário “haver serenidade”. Um dia antes de fazer dois anos da sua saída de Belém, Cavaco conseguiu falar 50 minutos sem dizer uma palavra sobre o actual momento político português.

Antes de chegar a Itália e ao populismo na Europa, o convidado principal da palestra anual "Alexis de Tocqueville", na Universidade Católica Portuguesa, voltou a referir-se à crise financeira de 2011, como já fez noutras das suas hoje raras intervenções públicas. E mais uma vez para atribuir culpas aos “erros políticos” que levaram à intervenção da troika em Portugal.

O principal erro político, segundo o ex-chefe de Estado, foi o Governo chefiado então por José Sócrates (nunca citado por Cavaco) ter “adoptado a ideia” de que, “por pertencer à zona euro”, Portugal “podia financiar-se sem limites”. “Um erro”, acentuou, recordando que já “avisado em 2003” que tal não era possível.

Cavaco, que também voltou a defender a necessidade de haver a figura de um ministro das finanças da União Europeia, chegou então à vitória dos populistas em Itália. Lembrando que durante o seu mandato como primeiro-ministro, entre 1985 e 1995, conheceu nove primeiros-ministros italianos, alguns deles eurocépticos, cujas a objecções à União Europeia acabaram sempre derrotadas.

O ex-chefe de Estado lembrou mesmo outro eurocéptico, o primeiro-ministro da Grécia, Alexis Tsipras, líder da coligação de esquerda radical, preferiu um terceiro resgate financeiro a sair da União Europeia. E até citou Tsipras numa entrevista em Julho de 2017 quando disse: "Sair da União Europeia? E ir para onde? Ir para outra galáxia?"

Para o antigo Presidente, perante os desenvolvimentos eurocépticos e nacionalistas em alguns países da União Europeia", a "zona euro deve assumir-se inequivocamente como o núcleo duro do projecto europeu e como motor do reforço do processo de integração".

“Os consensos na União serão mais fáceis de alcançar entre 19 estados membros que partilham extensas e importantes parcelas de soberania, a mais importante das quais é uma moeda comum", acrescentou Cavaco Silva.

