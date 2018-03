Dois meses depois de David e Louise Turpin terem sido detidos, na Califórnia, por manterem em casa os seus 13 filhos acorrentados e sem acesso a cuidados médicos, foram divulgados vídeos em que uma das filhas, de 17 anos, cantava canções da sua autoria e partilhava-as no YouTube, sob pseudónimo. Em retrospectiva, as letras das canções podem ser interpretadas como pedidos de ajuda.

"Vocês culpam-me por tudo, culpam-me de todas as formas, vocês culpam-me pelo que eles dizem", canta a adolescente num dos vídeos, partilhados sob o nome Lacey Swan num canal do YouTube que entretanto foi apagado.

A existência dos vídeos foi noticiada pelo canal ABC7, filial da cadeia ABC em Los Angeles. O último vídeo foi publicado sete dias antes de a jovem de 17 anos ter fugido de casa por uma janela para alertar as autoridades – quando a encontraram, os agentes pensaram que a adolescente tinha apenas dez anos devido ao seu aspecto emaciado.

Para além do canal no YouTube, a jovem tinha também contas no Instagram e no Twitter, onde partilhava imagens e mensagens sobre cantores pop, como o canadiano Justin Bieber.

Em 2011, uma das primas dos 13 filhos do casal Turpin, Miranda Turpin, escreveu no seu blogue que tinha passado algum tempo com eles numa viagem à Disneylândia – no texto em que recorda essa experiência, Miranda Turpin elogiou a voz e o talento para a música da filha mais velha do casal, Jennifer Dawn: "Ela nunca teve nenhum tipo de treino vocal ou musical, mas tem uma voz maravilhosa e uma imaginação criativa espantosa."

Jennifer Dawn, actualmente com 29 anos, é a mais velha dos 13 filhos que passaram a maior parte das suas vidas sujeitos a maus-tratos em casa, às mãos dos pais – segundo a acusação, comiam apenas uma vez por dia e só eram autorizados a tomar banho uma vez por ano. Quando a polícia os encontrou estavam acorrentados às camas, com fome e sede.

David e Louise Turpin foram detidos e acusados de sequestrarem os seus filhos e de actos de tortura. Estão detidos com uma fiança fixada em 12 milhões dólares e, se forem considerados culpados, serão condenados a penas entre os 94 anos e prisão perpétua.

